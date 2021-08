6cure annonce sa participation au FIC

6cure, éditeur français de solutions anti-DDoS et de protection des infrastructures DNS, annonce sa participation à la nouvelle édition du FIC qui se déroulera sur Lille du 7 au 9 septembre 2021. 6cure sera présent sur le village Hexatrust et présentera l’intégralité de son offre qui permet aux entreprises et organisations de se prémunir activement contre des menaces avancées et de garantir une haute disponibilité de leur système d’information.



Dans ce contexte, l’équipe de 6cure sera mobilisée pour échanger avec les visiteurs sur leurs projets et leur donner des pistes pour se protéger efficacement des attaques DDoS qui sont aujourd’hui de plus en plus importantes et utilisées à grande échelle dans de nombreux cas d’usage, mais également pour se prémunir d’autres types d’attaques (fraude, tunneling, exfiltration de données, …) qui pourraient menacer leurs infrastructures DNS.



Fabrice CLERC, fondateur de 6cure « Nous sommes heureux de participer à cette nouvelle édition du FIC qui nous permettra de reprendre contact avec notre écosystème et nos clients après cette période de COVID-19. Plus que jamais, les attaques DDoS et les menaces DNS représentent un fléau majeur qui impacte chaque année des millions d’entreprises et des organisations vitales (comme par exemple, entre autres, des banques, des hôpitaux, des collectivités territoriales) ces derniers mois. Experts du sujet, nous avons développé des solutions 100 % made in France qui sont aujourd’hui utilisées par des acteurs de premier plan à l’échelle nationale comme à l’international. Le FIC sera l’occasion pour nous de présenter nos futures orientations. »