SATO kehittää Vantaan Hakunilaa: 161 uutta vuokrakotia Raudikkokujalle

Suomen suurimpiin vuokrakotien tarjoajiin kuuluva SATO rakennuttaa Vantaan Hakunilaan Raudikkokujalle uusia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Rakentaminen alkoi tämän vuoden kesäkuussa ja asunnot ovat muuttovalmiita toukokuussa 2023.



SATO on ollut rakennuttamassa Itä-Vantaalla sijaitsevaa Hakunilaa jo 1970-luvusta alkaen ja SATOlla on alueella yli 700 vuokra-asuntoa. SATO panostaa Hakunilan alueen kehittämiseen monella tavalla: 1970-luvulla rakennettuja kerrostaloja on viime vuosina peruskorjattu ja täydennysrakentamishankkeet tuovat alueelle uutta asuntokantaa. Hakunilan raideliikenteeseen yhdistävä, suunnitteilla oleva Vantaan pikaraitiotie parantaa alueen liikenneyhteyksiä entisestään.

”Olemme olleet tiivisti mukana Hakunilan kehittämisessä alusta alkaen. Haluamme myös jatkossa olla mukana uudistamassa ja kehittämässä Hakunilaa asuinalueena yhdessä Vantaan kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Alueen toimivat liikenneyhteydet, luonnonläheisyys ja palvelut luovat hyvän perustan kehittää asuinaluetta, jossa ihmiset viihtyvät ja arki sujuu”, SATOn investoinneista vastaava johtaja Arto Aalto kertoo.

Raudikkokujan kortteli uudistuu voimakkaasti, myös Hiirakkokujan aluetta kehitetään

SATOn omistamat 1970-luvulla rakennetut kohteet Raudikkokuja 3 ja 5 valmistuivat peruskorjauksesta vuonna 2019. Nyt rakennettava uusi kohde, Raudikkokuja 7, toteutetaan täydennysrakennushankkeena samaan kortteliin osittain nykyisten kiinteistöjen Raudikkokuja 3, 5 ja 10 pysäköintialueille. Raudikkokujan korttelissa on tällä hetkellä yhteensä 216 SATOn vuokrakotia.



SATO allekirjoitti 2.6.2021 urakkasopimuksen TNRak Oy:n kanssa uuden kohteen rakentamisesta osoitteeseen Raudikkokuja 7 ja rakennustyöt ovat alkaneet. Kohteeseen rakennetaan omalle tontille yhteensä 161 uutta vuokra-asuntoa.



”Laadimme kaavamuutoksen ja Raudikkokujan korttelin suunnitteluratkaisun hyvässä yhteistyössä Vantaan kaupungin asemakaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa”, Arto Aalto kertoo.



Hankkeen yhteydessä kortteliin rakennetaan uudet pysäköintialueet sekä uudistetaan Raudikkopuistossa oleva leikkipaikka. Kaavamuutoksessa kaavoitettiin myös kolme asuinkerrostalotonttia omistusasunnoille, joista kaksi toteuttaa T2H Rakennus Oy.

Hakunilan kehittäminen jatkuu Raudikkokujan eteläpuolella olevalla Hiirakkokujan alueella. Nykyiseen asuinkortteliin ja pysäköintialueille kaavoitetaan asuinrakennusoikeutta lähes 300 uutta kotia varten. SATO kehittää myös Hiirakkokujan aluetta kumppaniensa kanssa ja alueen kaavamuutoksen odotetaan vahvistuvan lähiaikoina.

Suunnitteluratkaisuissa huomioitu kestävän asumisen valinnat ja muuntojoustavuus

Tarkastamme aina kaikissa peruskorjaus- ja uudiskohteissa SATOn vastuullisuusohjelman mukaisesti onko rakennuksiin mahdollista ottaa energiaa maasta. Tämän kohteen lämmönlähteenä on maalämpö, jossa hyödynnetään maaperään varastoitunutta lämpöenergiaa. Maalämpö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja maalämmön etuna on, että sitä voidaan käyttää myös rakennuksen viilentämiseen. Lisäksi kohteeseen toteutetaan uusiutuvaa energiaa tuottava aurinkovoimala. Talomme on käytönaikaisesti hiilineutraali, kun maalämmön lisäksi käytetään uusiutuvaa sähköä.

Kestävät valinnat on huomioitu lämmitysmuodon lisäksi myös liikkumisessa ja suunnitteluratkaisuissa. Kaikilla autopaikolla on sähköautojen latausmahdollisuus.



Rakennuksen hiilijalanjälkeä madaltaa myös uusiin asuntoihin kadun puolelle tulevat kotimaiset puuparvekkeet. Puuparvekkeen hiilijalanjälki on negatiivinen eli puusta valmistettu parveke sitoo elinkaarensa aikana enemmän hiilidioksidia ilmasta kuin tuottaa sitä. Lisäksi katutasoon on toteutettu kahden käyttötarkoituksen tiloja, jotka toimivat studioasuntoina, mutta ovat muunnettavissa liiketiloiksi tarpeen mukaan. Osassa studioasuntoja on myös parvi.



Raudikkokuja 7 rakentuvan kerrostalon suunnittelussa on huomioitu myös muuntojoustavuus, jossa osa pienten asuntojen kantavista betoniseinistä on korvattu asuntojen välisillä kevyillä seinillä. Näin ne ovat tulevaisuudessa tarvittaessa yhdistettävissä naapuriasuntoihin, mikäli nykyistä suuremmille asunnoille on kysyntää.



Raudikkokuja sijaitsee Hakunilassa hyvien liikenneyhteyksien ja kolmen valtaväylän, Lahdenväylän, Porvoonväylän ja Kehä III:n varrella. Lähimmälle linja-autopysäkille on matkaa noin 100 metriä. Lähimmät juna-asemat sijaitsevat noin viiden kilometrin päässä Puistolassa ja Tikkurilassa ja lähin metroasema Mellunmäessä. Autolla Raudikkokujalta pääsee noin 10 minuutissa kauppakeskus Jumboon sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Suunnitteilla oleva Vantaan ratikka tulee toteutuessaan kulkemaan aivan korttelin vierestä Hakunilantietä pitkin. Ratikka tarjoaisi nopean, sujuvan ja tiheästi liikennöidyn yhteyden sekä metroon, lentokentälle että Tikkurilaan, joka on yksi Suomen vilkkaimmista juna-asemista. Hakunilassa päivittäispalvelut löytyvät ostoskeskuksesta noin parin sadan metrin päässä Raudikkokujalta. Lähistöllä on hyvät ulkoilumaastot.



SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä lähes 26 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 303,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 179,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 129,5 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 4,8 miljardia euroa.