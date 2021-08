English Finnish

09:00 Lontoo, 11:00 Helsinki, 30.8.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Pörssitiedote

AFARAK GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä 30. elokuuta 2021 poikkeusjärjestelyin COVID-19-pandemian vuoksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi. Tietotili Audit Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Urpo Salo.

Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 30.8.2021 on yhteensä 252.041.814 osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 6.073.991 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla www.afarak.com viimeistään 13. syyskuuta 2021 alkaen.

HELSINGISSÄ 30. ELOKUUTA 2021

AFARAK GROUP OYJ

Guy Konsbruck

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

