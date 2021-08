Delårsrapport 1. januar – 30. juni 2021

Selskabsmeddelelse nr. 18

Dato: 30. august 2021

Bestyrelsen for Blue Vision A/S har den 30. august 2021 behandlet og godkendt del-årsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2021. Delårsregnskabet er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor.

Resume

Resultatet efter skat udgør -667 t.kr. for perioden 1. januar – 30. juni 2021 (1. januar – 30. juni 2020: -12.241 t.kr.). Selskabets egenkapital pr. 30. juni 2021 udgjorde 33.614 t.kr. (30. juni 2020: 55.243 t.kr.).

Det væsentligt forbedret, men dog stadig negative, resultat skal ses i lyset af, at der i 1. halvår 2020 blev indregnet hensættelser til tab med 10 mio.kr.

1. halvår 2021 er delvist påvirket af særlige rådgiveromkostninger. De almindelige driftsudgifter er på et tilfredsstillende lavt niveau.

For så vidt angår den forringede egenkapital i forhold til 1. halvår 2020 skyldes det væsentligst, at der i årsregnskabet for 2020 blev indregnet en risikoberegnet nedskrivning på 13,8 mio. kr. på Selskabets tilgodehavende.

Som følge af selskabets særlige forhold udmeldes der for nærværende ikke resultatmål for 2021.

Hovedpunkter (1. halvår 2021)

Blue Vision A/S tiltrådte den 10. marts 2021 aftale om betalingsudskydelse frem til den 1. juli 2023 vedrørende Portinho-tilgodehavende med en hovedstol stor 71,3 mio.kr.

Pr. 1. januar 2021 havde Blue Vision A/S kortfristede gældsforpligtelser og hensættelser for i alt 23,3 mio.kr., og trækningsrettighederne var stort set fuldt udnyttet.

For at opretholde sikkerhed for fortsat drift blev der gennemført følgende tiltag i 1. halvår 2021:

konvertering af lån samt tilvejebringelse af likviditet ved optagelse af nye konvertible lån fra henholdsvis 3. mand, bestyrelsesformand og direktør til for i alt 3,40 mio.kr., der – hvis konvertering ikke har fundet sted inden da - forfalder til betaling i 2023.

indgået kreditoraftale for så vidt angår 2,4 mio.kr., således at forfaldsdatoen blev forlænget til primo 2022.

indgået aftale om forlængelse af forfaldsdato for så vidt angik bankgæld for 8,5 mio.kr. til primo henholdsvis april 2022.

opnået betinget støtteerklæring gældende frem til 31.12.2021 fra storaktionær med et beløb på op til 0,5 mio.kr.

Ovenstående tiltag medvirker til, at der i 2021 er sikret fuld dækning for de pr. 31.12.2020 kendte kreditorer, hvor der ikke blev indgået aftale om betalingsudskydelse til 2022 samt til dækning af almindelige forventede driftsomkostninger i 2021.

Blue Vision A/S gennemførte den 2. marts 2021 en kapitalnedsættelse med henlæggelse til særlig reserve.

Ydermere har Blue Vision A/S konkretiseret et erstatningskrav mod sælgerne af Heartcare ApS samt navngivne personer i Blue Vision A/S’ tidligere ledelse.

Begivenheder efter delårsperiodens udløb

Der er ikke indtruffet begivenheder efter delårsperiodens udløb.

