Talenom Oyj, Lehdistötiedote 30.8.2021 kello 13.30

Talenomille uusi franchising-yrittäjä Vaasaan

Talenom Oyj on solminut uuden franchising-sopimuksen, jonka myötä Mikko Aho aloittaa Talenomin franchising-yrittäjänä Vaasassa 1.9.2021. Talenomilla on tämän jälkeen yhteensä 26 franchising-yrittäjää.

Franchising-toimintamallissa itsenäiset franchising-yrittäjät hankkivat uusia asiakkuuksia Talenomille. Itse kirjanpidon tekeminen on keskitetty Talenomin pitkälle automatisoituihin yksiköihin Ouluun ja Tampereelle, joissa hyödynnetään skaalautuvia tuotantoprosesseja. Franchising-toimintamalli mahdollistaa toiminnan laajentamisen tehokkaasti myös pienemmille markkina-alueille Suomessa.

”On hienoa toivottaa Mikko tervetulleeksi yhä kasvavaan franchising-verkostoomme. Franchising-yrittäjä Vaasassa avaa meille mahdollisuuden tarjota palvelua molemmilla kotimaisilla kielillä, laajalla Pohjanmaan maakuntakeskuksen alueella. Toivotamme Mikolle menestystä uusien asiakkuuksien parissa”, sanovat Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala ja franchising-liiketoiminnasta vastaava johtaja Jouni Härkönen.

Talenom on kasvuyhtiö, jossa uudet asiakkuudet syntyvät aktiivisella myyntityöllä. Franchising-toimintamallin laajentuminen tukee yhtiön orgaanisen kasvun strategiaa. Franchising-ketjun laajentamista uusille paikkakunnille tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.

