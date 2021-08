Gildan publie son 17e rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

English French

MONTRÉAL, 30 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) est heureuse d'annoncer la publication de son 17e rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG), disponible ici. Le rapport d'ESG pour l'année 2020 met en évidence l'approche et l'engagement de Gildan en matière d'ESG, les résultats en matière de rendement de la Société pour 2020, et ses priorités clés visant à continuer la réalisation de sa vision Repenser le vêtement®.



En 2020, l’entreprise a été confrontée à des circonstances sans précédent, étant donné les répercussions de la pandémie de la COVID-19 et les deux ouragans qui se sont succédé en Amérique centrale. Pourtant, malgré ces événements éprouvants, Gildan a terminé l’année sur une note positive, démontrant que la performance opérationnelle et financière combinée à une focalisation sur l'ESG crée de la valeur pour toutes les parties prenantes.

« Plus que jamais l’an dernier, nous avons pu constater la force et la résilience de notre modèle d’affaires unique et l'importance de l'ESG, » a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Bien que nous soyons satisfaits du succès et de la reconnaissance que nous avons obtenus, il reste encore du travail à faire et nous travaillons actuellement sur notre stratégie ESG « prochaine génération » et sur un nouvel ensemble d'objectifs à long terme, que nous annoncerons plus tard cette année. »

En 2020, Gildan a reçu certaines des reconnaissances suivantes d'organisations mondiales pour ses pratiques ESG :

Le rapport d’ESG de Gildan pour 2020 est disponible ici et certains faits saillants 2020 sont présentés ci-dessous.

Environnement :

Depuis plus de 16 ans, Gildan mesure, surveille et optimise ses résultats environnementaux visant à réduire son empreinte sur la planète. En 2020, Gildan a terminé sa deuxième série de cibles environnementales sur cinq ans, et bien que la Société n’ait pas été en mesure d’atteindre tous ses objectifs, car elle a plutôt consacré son attention et ses ressources à traverser la pandémie, à intervenir après le passage des ouragans et à donner la priorité à ses employés. Gildan a tout de même pu faire des progrès importants.

Les principaux points saillants environnementaux 2020 sont les suivants :

33 % de l’énergie totale consommée par Gildan provenait de sources renouvelables

de l’énergie totale consommée par Gildan provenait de sources renouvelables 88 % des matières résiduelles totales de Gildan ont été recyclées ou réutilisées

des matières résiduelles totales de Gildan ont été recyclées ou réutilisées Réduction de 11,4 % obtenue pour l’intensité de la consommation d’eau de 2015 à 2020

obtenue pour l’intensité de la consommation d’eau de 2015 à 2020 Diminution de 14 % du total des déchets de Gildan entre 2015 et 2020

Social :

Gildan prend au sérieux sa responsabilité de fabricant éthique. L’une des priorités de longue date de la Société est de faire respecter et de protéger le traitement équitable des personnes qui fabriquent des produits tout au long de sa chaîne d’approvisionnement. En 2020, Gildan a atteint la grande majorité de ses objectifs sociaux et a maintenu des conditions et des pratiques de travail inégalées dans l’industrie en créant des environnements de travail sains et sécuritaires, en respectant les droits de la personne et du travail ainsi que la liberté d’association des employés, en assurant l’autonomisation des femmes et en offrant des avantages concurrentiels.

Les principaux points saillants sociaux 2020 sont les suivants :

Gildan a mobilisé une équipe d’experts pour élaborer et mettre en œuvre des protocoles de biosécurité rigoureux dans ses installations afin de protéger les employés pendant la COVID-19

dans ses installations afin de protéger les employés pendant la COVID-19 Un plan d’aide humanitaire et un programme de secours aux sinistrés ont été mis en place pour soutenir les employés et les collectivités locales touchés par les ouragans Eta et Iota

et un ont été mis en place pour soutenir les employés et les collectivités locales touchés par les ouragans Eta et Iota Les salaires des employés dans la totalité des installations de fabrication appartenant à Gildan ont été évalués avec l’outil de collecte de données de la Fair Labor Association (FLA)

des installations de fabrication appartenant à Gildan ont été évalués avec l’outil de collecte de données de la Fair Labor Association (FLA) 53 % des employés étaient couverts par une convention collective

des employés étaient couverts par une convention collective 97 % des employés étaient représentés par des comités de santé et sécurité officiels

des employés étaient représentés par des comités de santé et sécurité officiels 207 000 heures de formation pour les employés ont été consacrées à la santé et à la sécurité au travail (SST)

de formation pour les employés ont été consacrées à la santé et à la sécurité au travail (SST) Des dons d’une somme de 1,3 M$ ont été versé pour financer des projets communautaires dans les régions où Gildan mène ses activités



Gouvernance :

Gildan estime que des pratiques de gouvernance fortes et transparentes sont un élément fondamental du succès global de l’entreprise, et Gildan s’engage à adopter et à respecter les normes de gouvernance les plus élevées afin de favoriser une culture d’intégrité, de responsabilisation et de transparence dans l’ensemble de l’entreprise. Depuis 2008, Gildan a divulgué son rendement ESG conformément aux normes (complètes) de la Global Reporting Initiative (GRI) et, pour la première fois en 2020, Gildan a divulgué ses données conformément aux normes du SASB (Sustainable Accounting Standards Board). Finalement, Gildan a réalisé sa première divulgation sur les changements climatiques à l’appui du Groupe de travail sur la divulgation de l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD) du Conseil de stabilité financière.

Les principaux points saillants de gouvernance 2020 sont les suivants :

9 des 10 membres du conseil d’administration de Gildan étaient indépendants



40 % des membres du conseil d’administration de Gildan se définissaient comme des membres d’un « groupe désigné » au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi du Canada, avec trois administrateurs identifiés comme étant des femmes et un identifié comme membre d'un groupe de minorité visible

membres du conseil d’administration de Gildan étaient indépendants Les deux tiers des trois comités au niveau du conseil d'administration de Gildan sont présidés par des femmes.



À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® Hammer™, Prim + Preux®, GoldToe®, Anvil® par Gildan®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy Plus®, Peds® et MediPeds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des articles chaussants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre et d’environnement dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme de Responsabilité authentique® intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.ResponsabiliteAuthentique.com.

