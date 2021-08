Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte du 21 septembre 2021

Paris, le 30 août 2021

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Ipsos (la « Société ») se tiendra, sur première convocation, le mardi 21 septembre 2021 à 9h30, au siège social, 35 rue du val de Marne, 75013 Paris.

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°90 du 28 juillet 2021. L’avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 septembre 2021.

Les documents et renseignements relatifs à l’Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les documents prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont disponibles dans la rubrique dédiée à l’Assemblée générale du 21 septembre 2021, sur le site internet de la Société www.ipsos.com

