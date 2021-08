La Légion publie son exposé de position « C'est notre devoir »

English French

OTTAWA, 30 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne a publié récemment son exposé de position 2021 « C'est notre devoir » à l'intention de tous les membres du Parlement du Canada. Le document décrit le programme de plaidoyer actuel de l'organisme. Entre autres priorités, la Légion souhaite :



une prise en charge immédiate des retards dans le traitement des demandes de prestations d'invalidité;

un changement de culture au sein des Forces armées canadiennes en matière de signalement et de traitement des cas d'inconduite sexuelle;

un souci plus louable de l'itinérance, notamment par une stratégie pancanadienne visant à mettre un terme à l'itinérance chez les vétérans;

des améliorations généralisées du système des soins de longue durée.

« Nous de la Légion continuerons à surveiller étroitement les progrès réalisés et à partager nos commentaires. Le Canada dispose présentement de suffisamment de données et d’informations probantes de la part d’organismes de soutien pour améliorer considérablement les choses, et ce, dès maintenant », a tenu à souligner M. Bruce Julian, le président national.

La Légion demande au gouvernement du Canada et à tous ses députés de bien vouloir réduire les nombreux rapports et réunions qui ressassent les mêmes problèmes et concepts, et de passer immédiatement à l’action. La Légion élabore et met à jour ses positions de plaidoyer chaque année, en fonction des commentaires de ses membres, de ses expériences de travail avec les vétérans et ses partenaires à travers le pays, et des progrès réalisés dans l'exécution des mandats confiés aux ministères d’Anciens Combattants Canada et de la Défense nationale.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses quelque 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

