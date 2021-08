Sunwing est de retour à Québec avec des vols hebdomadaires vers des destinations soleil populaires à partir de novembre

English French

Le voyagiste est de retour dans la ville de départ et capitale provinciale pour son 15e anniversaire



MONTRÉAL, 30 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Sunwing a annoncé qu’il offrira des vols hebdomadaires directs vers dix destinations soleil cet hiver au départ de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, juste à temps pour les fêtes. Cette nouvelle fait suite à un récent sondage commandé par Sunwing, qui a révélé 51 % des répondants québécois prévoient recommencer à voyager dans les 12 prochains mois, 65 % sont intéressés par des vacances tout compris et 39 % ont exprimé leur l’intention de voyager pendant le temps des fêtes. Dans le cadre de l’engagement de Sunwing envers le marché québécois, les vols de la saison 2021-2022 au départ de Québec débuteront le 1er novembre 2021 et auront lieu chaque semaine jusqu’au 25 avril 2022. D’autres itinéraires sont offerts depuis Montréal et Saguenay-Bagotville.

Cette saison marque le 15e anniversaire de Sunwing à Québec, après le décollage du premier vol depuis cette ville de départ vers La Romana, en République dominicaine, le 18 décembre 2006. Le voyagiste est présent depuis longtemps dans la province, avec deux avions basés à Québec pour la saison et près de 100 membres d’équipage. De plus, Sunwing a récemment investi dans la communauté locale en déménageant son siège social du Québec dans un nouveau bâtiment à Laval, qui sert de base à des centaines d’employés de diverses divisions.

« Le marché québécois fait partie intégrante de nos activités depuis les vols inauguraux de Sunwing dans cette région en 2006. Nos vols pratiques sont très appréciés des consommateurs et des agences de voyages », a dit Sam Char, Vice-président Exécutif, Vacances Sunwing Québec. « Grâce aux trois villes de départ québécoises offertes cette saison, soit Montréal, Québec et Saguenay-Bagotville, les voyageurs auront encore plus d’options sous notre aile. Nous sommes fiers d’offrir des expériences de voyage sans souci et nous avons hâte de faire des rêves de vacances une réalité pendant encore 15 ans et au-delà. »

Les vols suivants au départ de Québec seront offerts :

Entre Québec et Cayo Coco, Cuba, les dimanches du 7 novembre 2021 au 10 avril 2022, et les mercredis du 8 décembre 2021 au 20 avril 2022.

Entre Québec et Holguín, Cuba, les dimanches du 5 décembre 2021 au 10 avril 2022.

Entre Québec et Cayo Santa Maria, Cuba, les samedis du 6 novembre 2021 au 9 avril 2022, et les mercredis du 8 décembre 2021 au 20 avril 2022.

Entre Québec et Varadero, Cuba, les lundis et les vendredis du 1 er novembre 2021 au 25 avril 2022, ainsi que les mercredis et les samedis du 8 décembre 2021 au 13 avril 2022.

novembre 2021 au 25 avril 2022, ainsi que les mercredis et les samedis du 8 décembre 2021 au 13 avril 2022. Entre Québec et Cancún, Mexique, les vendredis et dimanches du 5 novembre 2021 au 24 avril 2022, ainsi que les lundis du 22 novembre 2021 au 11 avril 2022.

Entre Québec et Mazatlán, Mexique, les mardis du 14 décembre 2021 au 12 avril 2022.

Entre Québec et Puerto Vallarta, Mexique, les vendredis du 17 décembre 2021 au 15 avril 2022.

Entre Québec et Punta Cana, République dominicaine, les jeudis et les samedis du 4 novembre 2021 au 21 avril 2022.

Entre Québec et Puerto Plata, République dominicaine, les mardis du 2 décembre 2021 au 12 avril 2022.

Entre Québec et Miami, Floride, les samedis du 8 janvier au 16 avril 2022.

« Nous sommes heureux que Sunwing soit de retour à Québec cet hiver avec des vols vers des destinations soleil très appréciées des Québécois, comme le Mexique, la République dominicaine, Cuba et Miami », a dit Stéphane Poirier, Président et directeur général de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB). « Nous sommes reconnaissants de la confiance de Sunwing dans notre marché et nous nous réjouissons de poursuivre cette relation de longue date. Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau les passagers de Sunwing à YQB comme point de départ pour leurs prochaines vacances. »

En plus des vols au départ de Québec, les résidents de la province peuvent explorer 20 destinations au départ de l’aéroport international Montréal-Trudeau, y compris les populaires destinations vacances de Los Cabos et Saint-Martin, ainsi que quatre destinations au départ de l’aéroport de Saguenay-Bagotville. Peu importe d’où ils décollent, les clients peuvent voyager l’esprit tranquille en sachant que les normes canadiennes les plus strictes sont en place tout au long de leurs vacances grâce à notre engagement En toute sécurité avec Sunwing.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.



Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0cd38b7-51e2-4671-aaea-e647cf6a3005