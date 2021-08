El muy esperado Royalton Grenada Resort reabre en la Isla de las Especias, su próximo destino por visitar

English Spanish

TALLAHASSEE, Fla., Aug. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts se complace en anunciar la reapertura de Royalton Grenada Resort, la más nueva propiedad todo-incluido de Royalton Luxury Resorts, el 1 de octubre de 2021. Con vista a la bahía Tamarind y acceso directo a dos de las playas de arena blanca más atractivas de la isla, el más reciente resort del concepto All-in Luxury® trae el nivel más alto de hospitalidad a este impresionante lugar.



Capaz de ofrecer aventura y relajación, Granada es un destino turístico rico en cultura, historia y aventura, que ofrece algunos de los mejores lugares para bucear en el mundo y una escena culinaria increíble. Denominada "Isla de las especias" debido a su gran exportación de especias, en particular nuez moscada, Granada también cuenta con una variedad única de vida silvestre, que incluye 184 especies de aves, contando la paloma de Granada, un ave nativa de esta isla.

"Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros huéspedes para que vivan unas vacaciones de lujo en la famosa isla de las especias", mencionó Jordi Pelfort, Presidente de la división de Hoteles y Resorts de Sunwing Travel Group. "La expansión de Blue Diamond Resorts en el Caribe Oriental ofrece a los viajeros más opciones para disfrutar de la marca Royalton, específicamente en el exótico destino de Granada".

Además de su envidiable ubicación frente al mar y a sólo cinco minutos del aeropuerto internacional Maurice Bishop, la propiedad ofrece 269 habitaciones y suites totalmente equipadas con duchas de lluvia, bañeras de inmersión y los exclusivos colchones DreamBed™, servicio a la habitación las 24 horas, deportes acuáticos no motorizados de cortesía, All-in Connectivity™ que ofrece Wi-Fi de alta velocidad gratis en todo la propiedad, un spa de clase mundial y más.

Los restaurantes a la carta ofrecen cenas ilimitadas sin reservaciones. Los huéspedes pueden elegir entre una amplia variedad de delicias locales e internacionales, incluyendo el restaurante francés de estilo bistro, Ma Maison. Este nuevo concepto de restaurante, el primero de su tipo dentro de la cadena Royalton Resorts, ofrece cocina francesa auténtica en un hermoso sitio frente al mar. Los huéspedes también podrán optar por un ascenso de categoría al exclusivo Diamond Club™ y disfrutar de un servicio premium, áreas exclusivas de piscina y playa, ubicaciones de habitaciones preferenciales y acceso al salón Diamond Club™.

"Recientemente nombrada la Capital Culinaria Mundial, Granada es digna de estar en su lista de próximos destinos a visitar", agrega Jordi Pelfort. "Si no es por la cultura y sus exuberantes paisajes entorno, venga por las personas que hacen de este increíble destino su hogar".

Para celebrar su reapertura, Royalton Grenada está ofreciendo ofertas exclusivas para una escapada tropcial All-In Luxury®. Los huéspedes disfrutarán de precios a partir de $ 168 USD por noche, además de $ 600 USD adicionales en créditos del resort sólo por tiempo limitado.

Para obtener más información o para reservar su próxima estancia, visite www.royaltonresorts.com/royalton-grenada.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su inauguración en 2011, Blue Diamond Resorts ha creado una impresionante cartera de 45 propiedades que sobrepasan las 15,000 habitaciones en 10 países. Con un enfoque innovador para diferenciar marcas según las demandas específicas de cada mercado, la cartera de Blue Diamond Resorts incluye productos diferenciados según los presupuestos y los intereses de sus clientes, desde elegantes propiedades sólo para adultos, hasta resorts llenos de diversión para las familias. Los galardonados resorts de lujo Royalton Luxury Resorts rediseñan la experiencia todo incluido al ofrecer amenidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en las habitaciones y suites. Las submarcas de Royalton solo para adultos incluyen Hideaway at Royalton, el cual ofrece gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial con acceso a todos los servicios y comodidades de la zona Royalton; así como los modernos y elegantes resorts, Royalton CHIC, localizados en los mejores destinos de sol y playa del Caribe. En Jamaica, Grand Lido Negril brinda unas vacaciones naturistas lujosas y elegantes frente a una exclusiva cala para mayor privacidad. Memories Resorts & Spa brinda una experiencia que complace a toda la familia, incluyendo variedad de actividades y kids clubs con los famosos personajes Toopy & Binoo™, mientras que la marca Starfish Resorts ofrece un valor sin igual en ubicaciones exóticas con alojamiento cómodo. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star™ durante sus vacaciones con una experiencia atractiva e interactiva, además de contener una colección de artículos famosos de la cultura cinematográfica, musical y deportiva. Mystique by Royalton, una colección de resort de estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos y llenos de aventuras sin fin.

Para conocer más sobre Blue Diamond Resorts, visite http://www.bluediamondresorts.com/es/ .

Acerca de Royalton Luxury Resorts

Representando la elegancia moderna, los galardonados Royalton Luxury Resorts ofrecen vacaciones All-In Luxury® en algunos de los destinos tropicales más populares del mundo, como Antigua, Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía, México, Cuba y Granada. Con una gran variedad de características, este todo-incluido de clase mundial incluye los colchones DreamBed™ diseñados cuidadosamente con todo de primera calidad, cenas de lujo ilimitadas sin reservaciones, garantía de eventos deportivos (Sports Event Guarantee™) y más. Muchos de los resorts reciben por igual a familias y parejas, con actividades para niños y adolescentes supervisadas por líderes en la industria del entretenimiento que se ofrecen sin costo adicional sumadas a las opciones de alojamiento y comidas para toda la familia.

Para obtener más información sobre Royalton Luxury Resorts, visite www.royaltonresorts.com/es/royalton.

Para más información, póngase en contacto con:

Blue Diamond Media

media@bluediamondresorts.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b972000a-06a2-40ee-b018-6a9c9f256306