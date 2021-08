EliteGamingLIVE obtient 1,5 M$ US pour le développement de ligues éducatives de sports électroniques pour les jeunes

BALTIMORE, 30 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- EliteGamingLIVE (EGL), une plateforme d’apprentissage en ligne associant la compétition interscolaire à l’éducation pour intéresser les élèves aux STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), annonce aujourd’hui avoir recueilli 1,5 million de dollars américains dans le cadre d’une ronde de financement dirigée par la société de capital-risque American Family Insurance Institute for Corporate and Social Impact , avec la participation du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur et de Rarebreed Ventures .



Ce financement vise à permettre l’embauche de personnel clé pour élargir les capacités et l’offre de la plateforme. L’entreprise déploiera aussi une stratégie de marketing dynamique pour prendre de l’expansion en Amérique du Nord et atteindre de nouveaux marchés.

« EGL offre une ligue virtuelle de sports électroniques divertissante et compétitive, en plus de préparer un avenir prometteur pour les jeunes, déclare Kerwin Rent, président, chef de la direction et fondateur d’EliteGamingLIVE. Conçue pour les élèves passionnés de la 3e à la 12e année, l’Académie EGL procure une expérience enrichissante qui facilite l’apprentissage social et émotionnel par la compétition et peut ouvrir des portes vers une carrière dans les STIM. J’aimerais remercier nos investisseurs de leur soutien et de leur confiance dans le travail que nous faisons pour combler les fossés en matière d’éducation et offrir aux jeunes des expériences d’apprentissage amusantes et pertinentes grâce à la technologie. »

En plus d’intéresser les jeunes aux STIM, EGL promeut l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation pour les élèves de la maternelle à la 12e année. Des études indiquent que près de 90 % des enfants jouent à des jeux vidéo, la majorité sur des consoles. En se concentrant exclusivement sur des consoles moins coûteuses, EGL rend sa plateforme plus accessible pour les écoles, dont bon nombre sont situées dans des secteurs défavorisés et dépendent des subsides fédéraux.

« La mission de l’American Family Institute est de combler les écarts d’équité aux États-Unis. EliteGamingLIVE favorise l’accès à l’éducation et mobilise les élèves de tous les groupes démographiques et les classes sociales, en plus d’amener les enfants à envisager une carrière dans les domaines des STIM, affirme Rob Kornblum, directeur et gestionnaire de fonds au AmFam Institute. Nous sommes ravis d’aider l’équipe d’EGL à croître et à encourager des millions d’enfants. »

Conçue pour susciter et cultiver l’intérêt pour les STIM, la plateforme conviviale d’EGL a su capter l’attention des éducateurs et des investisseurs qui cherchent à établir des liens avec des entreprises à vocation sociale déterminées à promouvoir le changement social et économique. Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur s’est justement donné cette mission : investir dans des entreprises qui proposent des solutions novatrices dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’environnement, et qui favorisent l’inclusion sociale.

« EliteGamingLIVE est à la jonction du jeu et de l’éducation, transformant l’amour des enfants pour les jeux en une expérience d’apprentissage positive qui peut influer sur leur trajectoire d’éducation et, en fin de compte, sur leur avenir, souligne Blair Miller, associé directeur du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur. TELUS investit depuis longtemps dans des produits qui utilisent la technologie pour produire des retombées sociales positives. Nous considérons cet investissement dans EliteGamingLIVE comme une occasion de favoriser un meilleur accès à l’éducation transformatrice et de permettre de meilleurs résultats d’apprentissage pour les élèves de tous les milieux. »

Pour créer son module mieux-vivre numérique et esprit sportif axé sur la réputation en ligne et la cyberintimidation, l’équipe d’EliteGamingLIVE a collaboré avec TELUS Averti . TELUS Averti offre des programmes éducatifs de premier plan qui favorisent la littératie numérique au moyen d’une variété d’ateliers et de ressources pour aider les Canadiens de tous âges à rester en sécurité en ligne.

« La sécurité en ligne des jeunes participants est une priorité absolue de toute l’équipe d’EliteGamingLIVE. Nous sommes heureux d’avoir pu travailler avec les experts de TELUS Averti pour faire en sorte que les utilisateurs de notre plateforme aient la compréhension, les compétences fondamentales et l’état d’esprit appropriés pour utiliser la technologie de façon responsable et sécuritaire lorsqu’ils interagissent entre eux ou se font concurrence », ajoute M. Rent.

L’année scolaire 2021-2022 d’EliteGamingLIVE débute le 13 septembre 2021.

À propos de l’American Family Insurance Institute for Corporate and Social Impact

La société de capital-risque American Family Insurance Institute for Corporate and Social Impact est un partenaire de choix pour les entrepreneurs exceptionnels qui créent des entreprises évolutives et durables dans un effort à long terme pour combler les écarts d’équité aux États-Unis. Elle croit que le renforcement des capacités et le soutien aux organisations et aux experts qui défendent des causes sociales sont tout aussi importants pour améliorer le sort des collectivités partout au pays.

À propos du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur

Doté d’un budget de 100 millions de dollars, le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est l’un des plus importants fonds à vocation sociale au Canada. Il investit dans les entreprises à but lucratif et les fondateurs déterminés à stimuler l’innovation sociale. Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur s’inscrit dans l’engagement de longue date de TELUS à tirer parti de la puissance de la technologie pour produire des retombées sociales et environnementales positives pour tous les Canadiens en finançant l’élaboration de solutions pour protéger notre planète, transformer les soins de santé, soutenir l’agriculture responsable et favoriser l’intégration collective. Pour en savoir plus sur le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur, visitez telus.com/fondspollinisateur.

À propos d’EliteGamingLive

EliteGamingLIVE (EGL) est une entreprise nord-américaine située à l’intersection du sport électronique et de l’éducation, de la maternelle au secondaire. L’entreprise a pour mission d’offrir un avenir meilleur aux élèves en leur proposant des expériences accessibles réunissant le jeu et l’apprentissage. La plateforme d’EGL combine l’éducation technologique au jeu compétitif interscolaire. Les compétitions d’EliteGamingLIVE sont conçues pour les joueurs d’âge scolaire. Elles favorisent l’apprentissage social et émotionnel par la compétition et initient les jeunes aux STIM par l’entremise de l’Académie EGL. elitegaminglive.com

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Kristina Bentle

EliteGamingLIVE

kristina@elitegaminglive.com