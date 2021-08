Association canadienne du vapotage : Les objectifs de réduction du tabagisme au Canada sont à la traîne par rapport aux autres pays occidentaux

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 30 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis près d'une décennie, la science a démontré que le vapotage est nettement moins nocif que le tabagisme. Bien que ce fait soit largement reconnu par les organismes de santé et les universitaires, l'Association canadienne du vapotage (ACV) est préoccupée par les récents sondages qui révèlent que plus de la moitié des fumeurs croient que le vapotage est aussi ou plus nocif que le tabagisme. Les perceptions erronées entourant le vapotage ont ralenti son adoption et empêché les fumeurs de prendre des décisions éclairées sur leur santé.



Bien que le Canada ait adopté une approche prudente en préconisant aux fumeurs de passer au vapotage, d'autres pays occidentaux ont adopté le vapotage avec beaucoup de succès. Notamment, le Royaume-Uni attribue au vapotage le succès de 1,5 million de personnes ayant arrêté de fumer. "Le nombre de vapoteurs a été multiplié par quatre depuis 2012, année où il y en avait 700 000. Cependant, la croissance a beaucoup ralenti au cours des deux dernières années et moins de fumeurs d'année en année comprennent le risque réduit du vapotage par rapport au tabac à fumer", Action on Smoking and Health.

En outre, Public Health England a publié un communiqué de presse affirmant que le vapotage est meilleur que tous les autres produits de substitution de la nicotine. Le communiqué fait référence à l'étude du King's College de Londres, selon laquelle le vapotage présente un taux de réussite d'abandon compris entre 59,7 % et 74 % en 2019 et 2020, lorsqu'il est associé à des services d'aide à l'arrêt du tabac. Le communiqué indique qu'on estime à 50 000 le nombre de fumeurs qui ont arrêté de fumer grâce au vapotage et qui auraient autrement continué à fumer.

L'efficacité du vapotage pour arrêter de fumer est également validée par une étude internationale réalisée par Cochrane, un réseau mondial de chercheurs indépendants. L'examen de 50 des principales études sur l'efficacité du vapotage a révélé que les fumeurs qui utilisaient le vapotage pour arrêter de fumer avaient plus de chances de réussir. Les résultats ont montré que le vapotage était 70 % plus efficace que les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN).

"Chaque jour, plus de 100 Canadiens meurent prématurément de maladies liées au tabagisme. Le Canada a la responsabilité de s'assurer que les fumeurs comprennent le risque relatif du vapotage afin qu'ils puissent choisir le produit le plus approprié pour les aider à arrêter de fumer. Le fait que le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande aient soutenu le vapotage et se soient fixé comme objectif d'être complètement sans fumée presque dix ans plus tôt que le Canada, montre bien la nécessité de réévaluer nos stratégies de lutte contre le tabagisme", a déclaré Darryl Tempest, directeur général de la CVA.

