Innofactor päivittää strategiaansa tukemaan kasvua

Innofactor Oyj:n lehdistötiedote 31.8.2021 klo 8:00





Innofactor Oyj:n hallitus on päättänyt uudistaa strategiansa tukemaan entistä vahvemmin kasvua. Strategiatyössä olemme määrittäneet liiketoimintamme ja Microsoftin ratkaisutarjonnan kannalta alueet, joilla näemme vahvimmat kasvumahdollisuudet. Innofactor tiivistää tarjoomansa kyseisten kasvualueiden mukaisesti:

Digitaaliset palvelut (Digital Services)

Liiketoimintaratkaisut (Business Solutions)

Tiedon- ja asianhallinta (Information and Case Management)

Data ja analytiikka (Data and Analytics)

Pilvi-infrastruktuuri (Cloud Infrastructure)

Kyberturvallisuus (Cybersecurity)

Samassa yhteydessä hallitus päätti muuttaa Suomen organisaation vastaamaan uuden strategian mukaisia kasvualueita siten, että Suomessa on 1.10.2021 alkaen seuraavat kuusi liiketoimintayksikköä:

Digital Services, yksikön vetäjänä Heikki Kukkonen

Business Solutions, yksikön vetäjänä Jyrki Vepsäläinen

Information and Case Management, yksikön vetäjänä oman toimensa ohella toistaiseksi toimitusjohtaja Sami Ensio

Data and Analytics, yksikön vetäjä valitaan syyskuun aikana

Cloud Infrastructure, yksikön vetäjä valitaan syyskuun aikana

Cybersecurity Solutions, yksikön vetäjänä Jarno Limnéll

Kyseiset liiketoimintoyksikköjen vetäjät toimivat Suomen johtoryhmässä. Organisaatiomuutokseen ei kohdistu henkilöstön vähentämistarpeita. Innofactor tavoitteena on rekrytoida merkittävä määrä uusia osaajia perustettaviin uusiin liiketoimintayksiköihin.

”Microsoft-ekosysteemi kasvaa vauhdilla, muun muassa tietoturvan, data-analytiikan ja pilvi-infrastruktuurin osa-alueilla. Vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin ja alan kasvupotentiaaliin entistä paremmin olemme erottaneet Data and Analyticsin, Cloud Infrastructuren ja Cybersecurityn jatkossa omiksi tarjooma-alueikseen Pohjoismaissa sekä omiksi liiketoimintayksiköikseen Suomessa. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on keskeisimpiä kasvun mahdollistajia ja etsimmekin jatkuvasti uusia kasvunälkäisiä osaajia tiimiimme”, sanoo Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio.

Innofactorin strategia löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles