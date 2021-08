Ackermans & van Haaren : Résultats semestriels 2021

Cher actionnaire,

Monsieur, Madame,

“Je suis extrêmement fier de la résilience dont ont fait preuve nos entreprises en cette période ‘post-COVID’ toujours volatile.

Grâce à un carnet de commandes record chez DEME et aux afflux record dans nos banques Delen Private Bank et Banque J.Van Breda & Cº, le groupe est en bonne voie pour réaliser un résultat record (y exclus plus-values) pour l’ensemble de l’exercice 2021. Une excellente performance ! AvH veut aussi faire en sorte, par une approche plus ciblée et transparente, que la valeur intrinsèque du groupe soit mieux valorisée par le marché. Ainsi, les chiffres combinés de Delen et Van Breda montrent un groupe de private banking qui surclasse son marché sur tous les ratios. De même, l’apport d’Extensa chez Leasinvest devrait mieux mettre en lumière la valeur réelle de nos activités immobilières.

AvH entend poursuivre sur cette lancée au second semestre et continue par ailleurs à étudier activement de nouvelles opportunités d’investissement ‘durable’.”

Jan Suykens, CEO - Président du comité exécutif