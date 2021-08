Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2021

English Dutch French

Ackermans & van Haaren realiseert een indrukwekkende nettowinst van 166 miljoen euro over het eerste halfjaar van 2021 (H1 2020: 56 miljoen euro).

Alle onderdelen van de AvH-groep dragen bij tot deze forse verbetering van de resultaten.

Ook voor de tweede jaarhelft worden sterke resultaten verwacht, zodat de winst voor het volledige jaar (voor meerwaarden) op recordkoers ligt.





“Ik ben uitermate fier over de weerbaarheid die onze ondernemingen in deze nog steeds volatiele ‘post-COVID’-tijden hebben getoond. Dankzij een record orderboek bij DEME en record inflows bij onze banken Delen Private Bank en Bank J.Van Breda & Co, is de groep goed op weg naar een record resultaat (exclusief meerwaarden) voor het hele boekjaar 2021. Een uitermate sterke prestatie! AvH wil ook door meer focus en transparantie de onderliggende waarde van de groep beter laten valoriseren door de markt: de gecombineerde cijfers Delen + Van Breda tonen een private banking groep die op alle ratio’s een outperformer is in haar markt. Ook de inbreng van Extensa bij Leasinvest moet de reële waarde van onze vastgoedactiviteiten beter tot zijn recht brengen. AvH wil in de tweede jaarhelft op dit elan verder bouwen en blijft ook actief nieuwe ‘duurzame’ investeringsopportuniteiten overwegen.” Jan Suykens, CEO - Voorzitter van het executief comité





U kan de videoboodschap van Jan Suykens, CEO van Ackermans & van Haaren, over de halfjaarresultaten bekijken op onze website of ons persbericht lezen via de link onderaan.





