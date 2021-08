SUTPKIB „INVL Technology“ prezentacija investuotojams

English Lithuanian

SUTPKIB „INVL Technology“ skelbia prezentaciją, kuri bus naudojama susitikimuose su investuotojais.

Papildoma informacija:

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas per šių metų pirmąjį pusmetį išaugo 4 proc. (0,10 euro akcijai) ir siekė 35,04 mln. eurų arba 2,88 euro akcijai.

„INVL Technology“ per šių metų pirmąjį pusmetį uždirbo 1,31 mln. eurų grynojo pelno, o per atitinkamą 2020 metų laikotarpį bendrovės grynasis pelnas siekė 0,26 mln. eurų.

Bendrovės valdomų įmonių agreguotos pajamos per šių metų pirmąjį pusmetį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 0,3 proc. ir siekė 16,5 mln. eurų, o agreguota EBITDA išaugo 9,7 proc. iki 1,47 mln. eurų. Lyginant 2021 m. antrąjį ketvirtį su tuo pačiu periodu 2020 m., valdomų įmonių agreguotos pajamos buvo didesnės 5,1 proc. ir siekė 9,1 mln. eurų, per tą patį laikotarpį įmonės uždirbo 12,7 proc. daugiau agreguotos EBITDA, kuri per 2021 m. antrąjį ketvirtį siekė 1,0 mln. eurų.

„Prie „INVL Technology“ rezultatų reikšmingai prisidėjo kibernetinės saugos srityje veikianti „NRD Cyber Security“, kurios pajamos padvigubėjo, o veiklos pelnas augo 0,5 mln. eurų – šių metų pirmąjį pusmetį uždirbo 0,441 mln. eurų, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai patyrė 0,052 mln. eurų nuostolių. Pastebime išaugusią kibernetinės saugos paslaugų ir produktų paklausą, kuri, manome, turėtų išlikti ir ateityje“, – sakė „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.

Silpnesnė paklausa tarptautinėse rinkose ir 9 proc. smukęs JAV dolerio (USD) kursas (šių metų pirmąjį pusmetį vidutinis EUR/USD kursas buvo 1,2051, o tuo pačiu periodu 2020 m. – 1,1014) turėjo neigiamą poveikį valdomų bendrovių pajamoms užsienyje bei projektų pelningumui.

Pajamų užsienyje sumažėjimą 0,4 mln. eurų iš dalies kompensavo atitinkamas pajamų augimas Lietuvoje. Iš Lietuvoje įgyvendintų projektų gautos pajamos šiemet sudarė 59 proc. visų įmonių pajamų arba 9,8 mln. eurų ir, lyginant su pernai, išaugo 0,4 mln. eurų arba 4 proc.

Iš viso 2021 m. pirmąjį pusmetį „INVL Technology“ bendrovės vykdė 52 projektus įvairiose šalyse. Tarp projektų tokie kaip: „NRD Companies“ veiksmų planas, kaip įgyvendinti unikalią asmens tapatybės valdymo sistemą, kuri padės palengvinti tarpvalstybinį žmonių ir prekių judėjimą ir patobulinti e. valdžios sistemas keturiose Rytų Karibų jūros regiono valstybių organizacijos (OECS) valstybėse narėse. „Novian Technologies“ Norvegijos rinkai pristatė valdomas kritinės IT infrastruktūros paslaugas, o „NRD Cyber Security“ pasirašė sutartį su ENISA (The European Union Agency for Cybersecurity) dėl metodikos parengimo, kuria siekiama padėti tvirtą pamatą Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimui, ištikus krizėms (operaciniame ir techniniame lygmenyse).

Vertinant koronaviruso pandemijos įtaką bendrovės veiklai šių metų pirmąjį pusmetį, pandemijos ribojimai ir valstybių sienų uždarymas turėjo neigiamos įtakos naujų projektų pasirašymui, atsiskaitymams ir esamų projektų vykdymui, o siekiant užtikrinti būsimus užsakymus ir įgyvendinti esamus projektus, buvo pertvarkyti vidiniai įmonių procesai. Kaip ir prognozuota, ši įtaka rezultatams nebuvo didelė. Vertinama, kad, jei iš esmės sąlygos nesikeis, ji tokia išliks ir iki metų pabaigos.

Šiuo metu „INVL Technology“ bendrovės veikia trimis kryptimis. Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje veikia Norvegijos „NRD Companies AS“ su antrinėmis bendrovėmis: Norvegijos „Norway Registers Development AS“ su filialu Lietuvoje, Lietuvos UAB „NRD Systems“, UAB „Etronika“, Ruandos „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“, Bangladešo „NRD Bangladesh Ltd.“ ir asocijuota įmone Ugandoje „Infobank Uganda Ltd.“.

IT infrastruktūros ir programavimo srityje veikia „Novian“ grupė: UAB „Novian“ Lietuvoje su technologijų verslo krypties įmonėmis UAB „Novian Technologies“, „Andmevara Services OÜ“ Estijoje ir „Andmevara SRL“ Moldovoje bei programavimo krypties įmonėmis UAB „Novian Systems“ ir Estijos „Andmevara AS“, taip pat su skaitmeninimo ir žiniasklaidos monitoringo programinės įrangos tiekėja „Zissor AS“ Norvegijoje. Kibernetinės saugos srityje veikia UAB „NRD Cyber Security“.

2016 m. liepą „INVL Technology“ pradėjo veikti kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Jos valdymą perėmė vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Asset Management“. UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 m. liepos 14 dienos.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Kazimieras Tonkūnas

UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris

El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedas