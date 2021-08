English French

Soitec et l’IUT1 de l’Université Grenoble Alpes s’associent dans le cadre d’un pacte de développement de compétences des métiers de la microélectronique

Bernin et Grenoble, France, le 31 août 2021 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants et l’Université Grenoble Alpes, pour son Institut Universitaire de Technologie 1, annoncent la signature d’une convention de partenariat triennale afin de renforcer la collaboration entre les deux entités et développer ainsi une filière d’excellence pour les métiers de la microélectronique.

Développée à partir de savoir-faire issus des laboratoires du CEA-Leti et avec une part significative de ses collaborateurs formés dans les établissements de la région, Soitec est une société dont la genèse et les compétences sont ancrées dans le bassin grenoblois et la vallée du Grésivaudan. Elle y crée une forte proportion de ses emplois dédiés à l’innovation et la fabrication de ses produits.

“Nous sommes conscients que les perspectives du marché des semi-conducteurs, mises en évidence par les situations de pénurie résultant de la pandémie et du contexte géopolitique, vont se traduire à brève échéance par une pénurie de talents,” constate Pascal Lobry Directeur des ressources humaines et du développement durable de Soitec. “Attaché à notre ancrage territorial, c’est naturellement que nous nous sommes tournés vers l’Université Grenoble Alpes et en premier lieu l’IUT1 pour répondre à une partie de nos besoins pour accompagner la croissance et la diversification de la société.”

Ce partenariat est conclu avec la composante IUT1 de l’Université Grenoble Alpes. Il porte sur la création de parcours de formation, l’accueil d’alternants, l’accompagnement des étudiants à l’intégration professionnelle et la communication et la promotion d’actions de recrutement.

“Grâce à ce partenariat, Soitec souhaite ainsi contribuer à la formation et à la promotion des métiers de la salle blanche, renforcer le modèle d’alternance pour répondre à des enjeux d’évolution et de promotion de nos collaborateurs et intégrer de nouveaux talents préparés au mieux à nos besoins et nos spécificités,” complète Michaël Fièvre, Directeur du site de Bernin. “Nous sommes convaincus que l’IUT1, par la qualité de son offre pédagogique et son engagement, pourra participer pleinement à cette ambition.”

Pour l’IUT, ce partenariat est l’opportunité de renforcer sa coopération avec le monde professionnel dans le cadre de ses missions de service public de formation, de recherche, d’aide à l’insertion de ses étudiants, stagiaires et diplômés.

“En intensifiant ses rapports directs avec les entreprises du territoire, l’IUT1 affirme son rôle d’accompagnement des étudiants et futurs étudiants dans la construction des premières étapes de leur projet personnel professionnel,” annonce Jean-Luc Reboud, Directeur de l’IUT1.

# # #

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

A propos de l’UGA et de l’IUT1

Ancrée dans son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’Université Grenoble Alpes (UGA) regroupe l'ensemble des forces de l'enseignement supérieur public de Grenoble et Valence. Trois Instituts Universitaires de Technologie dont l’IUT1 y constituent la composante académique Ecole Universitaires de Technologie. Les IUT accueillent au total plus de 7000 étudiants et alternants, auxquels ils proposent en plus des compétences techniques dans de nombreuses spécialités des secteurs de la production et des services, les ressources nécessaires à une insertion professionnelle réussie dès leur sortie, ou après une poursuite d’études ou une première expérience.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les sites www.univ-grenoble-alpes.fr et iut1.univ-grenoble-alpes.fr

Relations investisseurs :



Steve Babureck



+33 6 16 38 56 27



+65 9231 9735



steve.babureck@soitec.com







Contacts IUT1 :

Secrétariat de direction de l'IUT1







iut1.direction@univ-grenoble-alpes.fr

04 76 82 53 03







Département GEII de l’IUT1







iut1.geii@univ-grenoble-alpes.fr

04 76 82 53 00 (standard)







Contacts medias :



Markus Payer



+33 7 85 54 90 84



markus.payer-ext@soitec.com







Isabelle Laurent



+33 1 53 32 61 51 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Fabrice Baron



+33 1 53 32 61 27



fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #

