TAAS annonce l’acquisition de Mobility Plus

TAAS accélère sa croissance et annonce l’acquisition de la société Mobility Plus. À travers cette opération stratégique, TAAS et Mobility Plus ambitionnent de proposer à leurs clients une offre unifiée pour concevoir et gérer efficacement leurs flottes mobiles.

TAAS est une entreprise spécialisée dans l’infogérance et la gestion de la politique télécom mobile. Elle propose des solutions innovantes et robustes de gestion et de déploiement des équipements de mobilité en entreprise.

Mobility Plus a été créée en 2011 et propose une expérience éprouvée des projets mobilité. L’entreprise définit et implémente des stratégies de mobilité performantes avec une livraison packagée et personnalisée dans les domaines de l'EMM, des applications mobiles et des outils de productivité associés.

Des synergies industrielles reposant sur des expertises complémentaires

Fort de leurs positionnements respectifs, les deux acteurs pourront accompagner de bout en bout les grands comptes et ETI français et internationaux dans leur stratégie de mobilité : conseil, choix des technologies, accompagnement des équipes, intégration, sécurisation et gestion opérationnelle des flottes. Cette proposition de valeur de qualité est l’assurance pour les clients de s’appuyer sur un guichet unique pour lancer et exploiter avec succès leurs projets.

Ce rapprochement industriel permet au nouvel ensemble de réunir plus de 30 collaborateurs. Dans le cadre de cette opération, Mobility Plus conservera son nom, sa marque et ses équipes et travaillera en proximité avec les collaborateurs de TAAS pour proposer aux clients des offres toujours plus intégrées et à forte valeur ajoutée. Mobility Plus pourra également accéder à de nouvelles ressources financières et commerciales pour accélérer sa croissance. De son côté, TAAS pourra inclure dans ses prestations une offre amont de conseil, d’intégration et de sécurisation en s’appuyant sur les équipes de Mobility Plus.

Gilles MEZARI, CEO de TAAS et Bruno DEPREZ, Fondateur de Mobility Plus « Nous sommes fiers d’annoncer ce rapprochement qui est une annonce stratégique sur le marché de la conception et de la gestion opérationnelle du digital Workplace. Experts reconnus sur les domaines de mobilité et de la gestion des flottes, nous offrons une proposition de valeur globale qui s’appuie sur une réelle capacité à concevoir et piloter des projets complexes et de très grande ampleur. »

Pour mener à bien sa nouvelle stratégie de croissance, le nouvel ensemble prévoit d’accélérer ses investissements en R&D et commerce et de continuer à recruter de nouveaux experts pour piloter les projets clients.