Copenhagen Capital A/S – Periodemeddelelse for 1. halvår 2021

Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens ikke-reviderede delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2021, hvorfra det kan fremhæves:

Resultat for 1. halvår af 2021 blev efter skat et overskud på 55,5 mio. kr. mod 5,9 mio. kr. for 1. halvår 2020.

Koncernens egenkapital er pr. statusdagen opgjort til 402,8 mio. kr. mod 326,7 mio. kr. pr. 30. juni 2020.

Omsætningen er opgjort til 17,9 mio. kr. for 1. halvår 2021 i forhold til kr. 18,6 mio. for 1. halvår 2020.

Resultatet før værdireguleringer og skat (EBVAT) blev på 8.0 mio. kr. for 1. halvår 2021 mod 7,2 mio. kr. i 1. halvår 2020.

Dagsværdien af koncernens ejendomme udgør pr. 30. juni 2021 DKK 910,5 mio. kr. mod DKK 799,5,2 mio. kr. pr. 30. juni 2020. Det gennemsnitligt vægtede afkastkrav udgør 3,96% pr. 30. juni 2021.

Gæld i ejendommene udgør pr. 30. juni 2021 487,0 mio.kr. og loan to value kan opgøres til 53,49%

Indtjening pr. aktie er opgjort til 1,02 kr.

indre værdi pr. aktie 5,44 kr. pr. 30. juni 2021

Copenhagen Capital A/S har i perioden justeret forretningsplanen Fokus 2024. I denne proces er det besluttet fremover at give drift og udvikling af koncernens egne ejendomme absolut hovedprioritet. Aktiviteterne i Copenhagen Suites er derfor frasolgt, ligesom eksterne administrationsaftaler er afviklet. Disse tiltag har givet mulighed for at tilpasse organisationen samtidigt med at basisforretningen bliver stærkere og mere fokuseret.

I perioden har Copenhagen Capital A/S solgt ejendommen Esthersvej 12, 2900 Hellerup til en værdi som ligger godt 10% over den bogførte værdi. Også Copenhagen Suites er solgt fra til en værdi der overstiger den bogførte. Der er indgået købsaftale om en boligejendom beliggende Ole Suhrs gade 13-15, 1354 København K til overtagelse 1. juli 2021.

For 2021 forventer selskabet fortsat et resultat mellem DKK 16 mio. og DKK 19 mio. før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Der forventes fortsat positive værdireguleringer.

”Copenhagen Capital A/S har gennemført en justering af vores virksomhed og ressourcebase. Det har vi gjort på basis af et solidt økonomisk fundament. Jeg videregiver nu depechen til den tiltrædende direktør, Rasmus Greis, som jeg kender som en særdeles kompetent og handlekraftig ejendomsmand” udtaler direktør Egil Rindorf og fortsætter ”Vi har afsluttet vores transformation og er nu endnu bedre rustet til at møde fremtiden”.

”Copenhagen Capital A/S er en fantastisk virksomhed, som drives af stærke kompetencer på alle niveauer, og hvor der er plads til både initiativ og virkelyst. Jeg er klar til at bære arven videre fra alle de år, hvor vi har præsteret gode resultater hvert år, og som jo er det, som gør virksomheden interessant for både vores aktionærer og medarbejdere” udtaler den tiltrædende direktør Rasmus Greis, som har været ansat i Copenhagen Capital A/S siden 2017.

”Jeg vil gerne sige tak til Egil Rindorf, der i april i år tiltrådte som interim direktør med den opgave at justere vores koncept og gøre Copenhagen Capital til en endnu bedre virksomhed. Vi vil nu fokusere indsatsen på vore egne gode og velbeliggende ejendomme” udtaler bestyrelsesformand Christian Rossing Lønberg og fortsætter: ”Jeg ønsker Rasmus Greis velkommen som ny direktør, og har tillid til at han kan løfte det vigtige ledelsesansvar fremover”.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Rasmus Greis

Telefon: +45 70271060

Email: rg@copenhagencapital.dk

