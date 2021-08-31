Indegene通过收购Medical Marketing Economics, LLC来加强其定价、报销和市场准入能力

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新泽西普林斯顿, Aug. 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技术领先型医疗解决方案提供商Indegene今天宣布收购定价、报销和市场准入（PRMA）服务全球领先企业Medical Marketing Economics, LLC（下称“MME”）。



生命科学组织（特别是提供罕见疾病解决方案的新兴生物技术公司）越来越难以确定和传播其创新的最佳市场价值。MME提供定价和报销、合同战略和战术以及定制支付方市场研究，以应对以上挑战。MME团队在医药市场准入、定价和报销方面累计有300年的经验，其高管在工作中必须做出与客户相同的决定。

Indegene联合创始人兼首席执行官Manish Gupta表示：“我们对MME团队过去20年的专业知识和增长印象深刻。他们在罕见疾病、肿瘤学、罕见药物、生物相似药和基因治疗和CAR-T（嵌合抗原受体T细胞免疫疗法）等新技术方面拥有丰富的经验。他们40多人的强大团队将加强我们的新兴生物技术和医疗产品。他们带来经过证明的PRMA能力，补充了我们的共同商业化解决方案。我们相信这种端到端商业化能力为客户提供的价值，并欢迎MME团队加入我们的大家庭。”

MME全球总裁兼首席执行官Jack M. Mycka补充道：“MME团队非常高兴能加入Indegene大家庭。这一合作关系为我们提供了更大的客户群、全球运营基础设施以及通过相邻服务实现增长的重大机会。除了Indegene的临床、医疗和商业解决方案外，我们还可以进一步帮助客户识别、框定、传播和捕捉其医疗创新的价值。我们期待与Indegene和我们的客户团队共同实现未来就绪医疗服务。”

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新兴生物技术组织目前贡献约75%的在研产品，而且这一比例预计只会继续增长。生物技术发明组织已创造超过2550亿美元的创新价值。这些组织往往无法将其创造的价值货币化，因为其中一半以上的组织没有商业化能力或其能力有限。Indegene和MME的颠覆性模式不仅可以帮助他们构建正确的战略，而且还能通过商业化来全面实施这些战略。

在此交易中，Rajiv Khanna领导Buchanan团队并代表Indegene。Butler Snow代表MME。

关于Indegene

Indegene是一家技术先导型医疗解决方案提供商。公司采用敏捷且可扩展的运营模式，将深厚的行业专业知识和目标适用型技术相结合。众多领先的全球性医疗保健组织每天依靠Indegene提供有益而高效的临床、医疗和商业成果。从战略到执行，Indegene助力医疗机构做好应对未来的准备。如需了解Indegene如何实现其宗旨的更多信息，请访问 www.indegene.com

关于MME

MME是制定基于价值的战略和战术的全球领导者，对医疗保健产品和服务有深刻的市场研究。公司团队以求知欲为动力，对解决复杂问题充满热情。MME认为，药品是现有最具成本效益的医疗保健途径。公司基于价值的解决方案为客户提供独特的指导，可帮助客户在识别、框定、传播和捕捉医疗保健创新价值时为决策提供信息。如需了解有关MME的更多信息，请访问 www.mmeadvisors.com

媒体垂询，请联系：

Shefali Kotnala

shefali@spectrummails.com



