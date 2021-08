Harfang fore 3 500 m sur son projet Serpent (Baie-James, Québec)

English French

MONTRÉAL, 31 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (“Harfang”) (TSX-V: HAR) est fière d’annoncer qu’un programme de forage vient de débuter sur son projet Serpent (Eeyou Istchee-Baie-James, Québec). Cette seconde campagne de forage aux diamants, qui totalisera 3 500 m (initialement prévue à 2 500 m), testera principalement une série de cibles de haute priorité en amont glaciaire de l’anomalie aurifère dans les tills où des indices aurifères de surface et des cisaillements aurifères intersectés en forage sont connus (Figure 1). D’autres cibles nouvellement développées seront également testées en forage.



Le programme de forage a débuté autour de la zone marécageuse directement en amont glaciaire de l’anomalie aurifère dans les tills (>8 km2) où plusieurs trous de forage faits à l’hiver 2021 ont intersecté des intervalles aurifères (Figure 2). Le tableau 1 présente les intervalles aurifères les plus significatifs obtenus lors de la campagne initiale (4 336 m; 27 trous). Les zones aurifères connues seront forées latéralement et en profondeur selon des espacements approximatifs de 50 m.

Tableau 1. Les intervalles aurifères les plus significatifs (facteur métal >5) du programme de forage de l’hiver 2021.

Trou De (m) À (m) Longueur-carotte (m)* Au (g/t) non coupé SER-21-002 17,00 17,70 0,70 47,10** 112,55 127,75 15,20 1,44 incluant 112,55 114,00 1,45 6,74 incluant 126,00 127,75 1,75 4,20 SER-21-011 5,50 6,50 1,00 5,61 SER-21-013 5,50 13,00 7,50 3,47 incluant 6,25 9,45 3,20 6,98 SER-21-017 178,40 198,00 19,60 1,19*** incluant 190,20 196,10 5,90 3,61 SER-21-020 84,30 91,00 6,70 1,07 104,85 106,80 1,95 3,81 SER-21-023 23,80 25,60 1,80 4,51 163,10 164,60 1,50 5,56 SER-21-027 97,70 101,70 4,00 2,55

*L’épaisseur vraie des intervalles mentionnés ne peut être déterminée avec l’information disponible à ce jour.

** Résultat obtenu par l’analyse de l’or grossier (« Metallic Sieve ») qui a aussi donné 247 g/t Au (fraction grossière) et 29,5 g/t Au (fraction fine).

*** Intervalle nouvellement calculé.

Nous rappelons que les zones minéralisées sont principalement encaissées dans des diorites et dykes mafiques cisaillés associés à des veines de quartz. Les teneurs en or sont principalement expliquées par de l’or grossier et libre dans des roches contenant de faibles quantités de sulfures (typiquement <2% pyrite). Les sites aurifères en suface et en forage semblent contrôlés par deux réseaux de couloirs structuraux. Le réseau le plus développé correspond à une série de linéaments pluri-kilométriques et sub-parallèles orientés approximativement N285° et contenus dans le domaine structural Stu. L’autre réseau est défini par une multitude de cisaillements NE-SO (N230°-250°) qui contiennent les indices aurifères majeurs sur la propriété (p.ex. Moby-Dick, 7,78 g/t Au sur 6,15 m).

Travaux de surface en cours

Notre équipe de terrain travaille sur le projet Serpent depuis le début juin combinant prospection, décapage à l’aide d’une excavatrice, rainurage et échantillonnage de sols. Un total de 28 décapages a été complété ce qui a permis de découvrir le plus grand système de cisaillement et veines de quartz de la propriété jusqu’à maintenant (Figure 3). Cette structure, nommée Tétras, est orientée à N230° et a été suivie sur plus de 1 km. Elle est située à 250 m au nord-ouest de la structure Moby-Dick qui lui est quasi-parallèle. Le levé de sols (Horizon B) a été conçu pour agrandir le périmètre du précédent levé qui avait donné des valeurs aurifères impressionnantes (jusqu’à 1,54 g/t Au) à l’intérieur de l’anomalie aurifère dans les tills. De la prospection et des levés géochimiques (sols et tills) sont également prévus pour l’automne. Les résultats analytiques découlant des travaux de l’été seront divulgués lorsqu’ils auront été reçus.

Harfang considère que de nouvelles zones hautement aurifères restent à découvrir sous le secteur marécageux et à son pourtour étant donné que les hautes valeurs en or dans les sédiments glaciaires n’ont pas encore été expliquées. LaSalle Exploration a récemment publié de hautes valeurs aurifères le long de la structure Goldhawk qui peut se prolonger sur notre propriété (consulter le communiqué de presse “Radisson Property Goldhawk Zone Extended, Grab Samples to 90 g/t Gold, Two Parallel Gold Zones Discovered” daté du 24 août 2021). Cette découverte met en évidence un nouveau secteur d’intérêt sur Serpent pour de la prospection additionnelle et du forage potentiel.

Pour visualiser les FIGURES 1 à 3, s’il vous plaît cliquer sur le lien suivant.

L’information technique et scientifique incluse dans ce communiqué de presse a été préparée et approuvée par François Huot, géo., Vice-Président Exploration chez Harfang, une personne qualifiée (QP) selon le Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche discutés dans ce communiqué de presse ont été envoyés chez ALS (Val-d’Or, Québec) pour être analysés pour l’or et 33 autres éléments chimiques. L’or a été analysé par absorption atomique suite à une pyroanalyse sur une fraction de 30 g (Au-AA23). Les autres éléments ont été analysés par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP61). Les échantillons avec >3 g/t Au ont été réanalysés avec un fini gravimétrique (Au-GRA21). Les analyses pour l’or grossier (« Metallic Sieve ») ont suivi la procédure Au-SCR21. La préparation des échantillons et la détermination analytique ont été effectuées dans différents laboratoires d’ALS.

Les procédures d’échantillonnage et le contrôle de la qualité ont suivi les protocoles développés par Harfang et ALS. L’interprétation préliminaire des données a été réalisée par Harfang.

À propos d’Harfang

Harfang est une société d’exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d’exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l’entremise d’ententes avec des compagnies d’exploration et minières d’envergure.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

François Goulet

Président et Chef de la direction

Tél : 514 940-0670 #339

Courriel : fgoulet@harfangexploration.com

Web : www.harfangexploration.com

