On passe en mode douillet : Les Thés DAVIDsTEA réinventent la citrouille épicée

Mettant en vedette des mélanges inspirés de la citrouille épicée et des accessoires saisonniers, la Collection d’automne 2021 vous donnera envie de vous blottir au coin du feu, une boisson réconfortante à la main

MONTRÉAL, 31 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont ravis d’annoncer le lancement de leur plus importante collection de thés inspirés de la citrouille épicée pour l’automne 2021. Les infusions et accessoires sont maintenant offerts dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA, de même qu’en ligne à davidstea.com.

Favori des fans Les Thés DAVIDsTEA, Chaï citrouillé est de retour avec son interprétation la plus innovatrice de la citrouille épicée, en version thé en feuilles. Ces mélanges uniques, faits d’ingrédients de première qualité et de source éthique, mettront aussi en vedette un nouveau classique, Earl Grey citrouillé, un thé noir aux notes de vanille crémeuse, avec une pincée d’épices de tarte à la citrouille. Se joignant à la sélection à titre de version saisonnière d’un grand classique, ce thé en feuilles servira de base idéale pour une version unique d’un London Fog. Avec une touche de vanille et du lait mousseux, le London Fog à la citrouille est le latte parfait pour l’automne.

« La citrouille, c’est notre tasse de thé. Notre nouvelle collection est réconfortante, invitante et parfaite pour rendre les journées d’automne un peu plus douillettes », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque, Les Thés DAVIDsTEA. « La citrouille épicée est une importante tradition depuis de nombreuses années, et nous avons toujours répondu à la demande des clients pour Chaï citrouillé. Cette année, nous offrons une vaste gamme à la citrouille, comprenant du thé blanc, du thé noir, du matcha et des tisanes. Nous sommes particulièrement fiers de notre Earl Grey citrouillé, le tout premier Earl Grey à la citrouille de l’industrie. Nous invitons les clients à découvrir notre collection complète dans l’une de nos 18 boutiques, ou en ligne où ils recevront des échantillons gratuits de nos thés saisonniers avec chaque achat à partir de la mi-septembre jusqu’à la fin du mois d’octobre. »

Suivez Les Thés DAVIDsTEA sur Instagram (@davidstea), Facebook (@davidstea) et TikTok (@davidstea_official) afin de plonger vous aussi dans la folie de la citrouille épicée.

Présentation de la Collection à la citrouille Les Thés DAVIDsTEA

Chaï citrouillé (thé noir) : De retour pour sa 11 e année chez Les Thés DAVIDsTEA, cet essentiel automnal est le produit le plus populaire de l’entreprise. Ce riche thé noir regorge de cannelle et de clous de girofle, sans oublier ce délicieux arôme de bonbon caramel citrouille. Bref, le choix idéal pour faire un latte ultra-réconfortant.





: De retour pour sa 11 année chez Les Thés DAVIDsTEA, cet essentiel automnal est le produit le plus populaire de l’entreprise. Ce riche thé noir regorge de cannelle et de clous de girofle, sans oublier ce délicieux arôme de bonbon caramel citrouille. Bref, le choix idéal pour faire un latte ultra-réconfortant. Earl Grey citrouillé (thé noir) : Dernier ajout à la famille des thés à la citrouille épicée, ce mélange réconfortant de thé noir et vanille crémeuse, avec une pincée d’épices de tarte à la citrouille et de bergamote, pour ce côté riche du London Fog, vous apportera le réconfort parfait dès que l’automne se pointera le nez. Inspiré de nos célèbres thés Earl Grey crème et Chaï citrouillé, il est la pure création de ce qu’il y a de meilleur dans ces deux mélanges.





: Dernier ajout à la famille des thés à la citrouille épicée, ce mélange réconfortant de thé noir et vanille crémeuse, avec une pincée d’épices de tarte à la citrouille et de bergamote, pour ce côté riche du London Fog, vous apportera le réconfort parfait dès que l’automne se pointera le nez. Inspiré de nos célèbres thés Earl Grey crème et Chaï citrouillé, il est la pure création de ce qu’il y a de meilleur dans ces deux mélanges. Citrouille blanche (thé blanc) : Avant de plonger dans un latte à la citrouille épicée, initiez-vous au concept avec ce mélange à la citrouille délicat et accessible, avec un soupçon d’épices. À base de thé blanc de source éthique, ses notes de crème cuite, de chocolat blanc, de noix de coco et de graines de citrouille se marient à merveille pour en faire un essentiel de l’automne.





: Avant de plonger dans un latte à la citrouille épicée, initiez-vous au concept avec ce mélange à la citrouille délicat et accessible, avec un soupçon d’épices. À base de thé blanc de source éthique, ses notes de crème cuite, de chocolat blanc, de noix de coco et de graines de citrouille se marient à merveille pour en faire un essentiel de l’automne. Crème brûlée citrouillée (tisane) : Notes sucrées de citrouille cuite et riches arômes de chocolat blanc : réchauffez votre automne avec ce délice sans caféine à saveur de crème brûlée.





: Notes sucrées de citrouille cuite et riches arômes de chocolat blanc : réchauffez votre automne avec ce délice sans caféine à saveur de crème brûlée. Matcha à la tarte à la citrouille (matcha, thé vert) : Ce mélange sucré et réconfortant de matcha finement moulu et de sucre de canne pur, avec une touche d’arôme naturel de tarte à la citrouille, est délicieux tel quel ou incorporé dans vos recettes automnales.





: Ce mélange sucré et réconfortant de matcha finement moulu et de sucre de canne pur, avec une touche d’arôme naturel de tarte à la citrouille, est délicieux tel quel ou incorporé dans vos recettes automnales. Grande trouille (rooibos) : *Offert en ligne et en boutique dès le 3 septembre* Regorgeant de la saveur sucrée de la citrouille, ce rooibos sans caféine goûte le beurre de citrouille : sucré, épicé et réconfortant. Le moyen parfait d’énergiser toutes vos festivités d’Halloween, il ne manquera pas d’avoir un succès monstre auprès des petits gobelins et goules.





Regorgeant de la saveur sucrée de la citrouille, ce rooibos sans caféine goûte le beurre de citrouille : sucré, épicé et réconfortant. Le moyen parfait d’énergiser toutes vos festivités d’Halloween, il ne manquera pas d’avoir un succès monstre auprès des petits gobelins et goules. Tasse Nordic citrouille : Profitez de la saison des citrouilles comme jamais avec cette Tasse Nordic en céramique. Remplissez-la à ras bord de vos préférés d’automne et servez-vous du couvercle pour garder votre boisson chaude – ou comme soucoupe!





: Profitez de la saison des citrouilles comme jamais avec cette Tasse Nordic en céramique. Remplissez-la à ras bord de vos préférés d’automne et servez-vous du couvercle pour garder votre boisson chaude – ou comme soucoupe! Ensemble de thés en feuilles Citrouillez votre automne : Des citrouilles à la tonne. Littéralement. Plongez dans la sélection suprême de délices à la citrouille, comprenant la collection complète : Chaï citrouillé, Crème brûlée citrouillée, Matcha à la tarte à la citrouille, Grande trouille et Earl Grey citrouillé.



La Collection à la citrouille Les Thés DAVIDsTEA est offerte en ligne à davidstea.com pour les clients du Canada et des États-Unis, de même que dans les 18 boutiques phares de l’entreprise au Canada.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 2 500 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des images, veuillez communiquer avec :

Sarah Vincent, spécialiste Relations publiques et partenariats, Les Thés DAVIDsTEA

pr@davidstea.com

Lyla Radmanovich, PELICAN PR

514-845-8763

media@rppelican.ca

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1ace35b-8e6b-4735-b1d3-46a561f76b96/fr