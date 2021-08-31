泰瑞达 TUGx 2021 研讨会将于今秋启动

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美国马萨诸塞州北芮丁市, Aug. 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 泰瑞达(NASDAQ:TER)今日宣布将于十月启动TUGx 全球研讨会。



每一场 TUGx 活动都将持续数天，每天都会有来自泰瑞达的专家们带来三至四个小时的演讲。演讲内容涵盖测试策略与新仪器，应对特殊测试挑战的软件功能，以及测试应用的最佳实践。

泰瑞达用户大会（即 TUG）于 1983 年由泰瑞达客户注册成立，旨在通过这种方式分享最佳实践案例，了解前沿的测试方法，并有效使用利用泰瑞达的技术。在 2019 年，泰瑞达推出了 TUGx，将单一地点的活动扩展到全球多个地点，满足客户“足不出户”参与 TUG 的愿望。

注册所在地区的 TUGx 研讨会，请访问：www.teradyne.com/tugx

关于泰瑞达

泰瑞达 (NASDAQ:TER)以更快的速度向市场推出诸如智能设备，救生医疗设备和数据存储系统等高质量的创新产品。其对于半导体、电子系统、无线设备等先进测试解决方案，可以确保产品按照设计标准运行。泰瑞达的工业自动化产品包括可协作的移动机器人，能够帮助各种规模的制造商提高产能并且降低成本。2020 年泰瑞达的营收达 31 亿美元。如今， 泰瑞达在全球拥有约 5600 名员工。更多信息，请访问 teradyne.com 官网。Teradyne®是Teradyne, Inc.在美国和其他国家/地区的注册的商标。

更多信息，请联系：

Andrew Blanchard

Investor Relations, Teradyne

978.370.2425

investorrelations@teradyne.com



