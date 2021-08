Équipement SMS répète l’exploit en remportant une fois de plus le titre de meilleur technicien au Canada

English French

FORT MCMURRAY, Alberta, 31 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jordan Baker, technicien d’équipement lourd (HET), a reçu le titre de technicien Knapheide de l’année de la Fondation AED pour le Canada. M. Baker, qui fait partie de l’équipe d’Équipement SMS depuis 11 ans, est reconnu comme un technicien de premier plan et le plus performant parmi 800 distributeurs d’équipement de construction, fabricants et entreprises de services industriels.



« Sa formation et ses compétences sont de premier ordre, mais la façon dont il travaille avec l’équipe et nos clients l’amène à un autre niveau », mentionne Darryl Townsend, superviseur de terrain chez Équipement SMS et présentateur de M. Baker Son dévouement est une source d’inspiration pour nous tous. »

« C'est un honneur pour moi de féliciter Jordan pour cette réalisation extraordinaire », a déclaré le président du concours 2021 de l’AED Foundation, Craig Drury, vice-président de l'exploitation de Vermeer Canada. « Les techniciens sont l'épine dorsale de notre industrie et Équipement SMS a la chance de pouvoir compter sur l'un des meilleurs. »

M. Baker travaille comme technicien d’équipement lourd à la division de la construction d’Équipement SMS de Fort McMurray, en Alberta. Il est technicien depuis l’âge de 18 ans et il a été certifié par un Sceau rouge interprovincial en 2008.

Les défis quotidiens chez Équipement SMS ont aidé M. Baker à devenir un leader, un mentor et, peut-être plus précisément, une « référence ». Son travail a consisté à résoudre des problèmes, à établir des relations et à encadrer les autres. Comme l’équipement avec lequel il travaille, ces responsabilités sont lourdes, mais M. Baker les a assumées sans problème. Il en attribue le mérite à la culture d’apprentissage au sein de son équipe.

« Vous pouvez faire le même travail deux ou trois fois, mais ce ne sera peut-être que la quatrième fois que vous apprendrez quelque chose de nouveau », dit M. Baker. « Il faut être ouvert aux nouvelles façons de faire et tirer des leçons des moments qui ne se passent pas exactement comme prévu. Si vous n’apprenez pas, que faites-vous? »

Au-delà de ses compétences de haut calibre et de ses capacités de collaboration, M. Baker a également été nommé pour sa compréhension nuancée du côté client de l’équation. Au sein de son petit groupe de l’équipe de construction à Fort McMurray, les techniciens comme M. Baker participent tout au long du processus, depuis la réception du bon de travail jusqu’au premier contact avec le client.

« Nous n’avons pas affaire à des budgets et à des ressources illimités », dit M. Townsend. « Nous sommes un peu livrés à nous-mêmes en tant que seule équipe de construction dans un environnement d’exploitation minière lourde, mais c’est exactement ce qui nous distingue. C’est pourquoi nous avons une telle équipe. »

M. Baker considère cet aspect comme un élément très positif de sa carrière : « Des collègues aux clients et aux amis, tout est question de relations », dit M. Baker. « Il y a beaucoup de mécaniciens compétents ici, j’apprends quelque chose de nouveau chaque jour et j’essaie toujours de faire mieux que la veille. C’est une leçon d’humilité, car je ne me considère pas nécessairement comme le meilleur candidat pour cette norme. Je suis extrêmement reconnaissant ».

L’attitude humble de M. Baker, combinée à une éthique de travail persévérante, ne devrait pas être une surprise : il a grandi dans l’agriculture et s’y consacre à temps plein depuis l’école secondaire. « Il n’y a pas de meilleure vie que sur une ferme », dit-il. « On y apprend tout. »

La vie personnelle et la vie professionnelle se rejoignent certainement. Évidemment, M. Baker fait tout l’entretien et les réparations de son matériel agricole.

« Il s’est investi concrètement et a compris comment gérer la fiabilité des équipements et le coût des temps d’arrêt, mettant cette expérience à profit dans sa carrière professionnelle », explique M. Townsend.

M. Baker prévoit de continuer à concilier l’agriculture et sa famille grandissante avec la prochaine phase de sa carrière de technicien en équipement lourd.

« Je suis reconnaissant d’être mis au défi quotidiennement », dit-il. « Les choses bougent vite, et je suis là pour ça. »

À propos du prix

Les prix pour les techniciens Knapheide de l’année de la Fondation AED représentent un effort visant à reconnaître les meilleurs techniciens de l’industrie. Créés en 2019, ces prix sont un moyen important de reconnaître les techniciens les plus performants des régions d’Amérique du Nord.

À propos d’Équipement AED

Fondée en 1919, Associated Equipment Distributors (AED) est une association commerciale internationale basée à Schaumburg, IL, qui représente plus de 800 distributeurs d’équipements de construction, fabricants et entreprises de services industriels partout au pays. Les membres de l’AED vendent, entretiennent et louent des équipements pour des marchés tels que la construction lourde et légère, l’exploitation minière, l’agriculture, la foresterie, les agrégats, les moteurs et l’industrie. Créée en 1991 et dirigée par les membres de l’AED, la Fondation AED s’occupe de la formation professionnelle et du développement de la main-d’œuvre dans l’industrie. Cela inclut l’accréditation par l’AED des programmes universitaires de technologie des équipements diesel.

La Fondation AED contribue au succès des entreprises membres en encourageant l’apprentissage continu, en offrant des possibilités de formation aux employés d’aujourd’hui et en améliorant la disponibilité et la qualité des employés de l’industrie des équipements à l’avenir. https://aednet.org/

Au sujet d’Équipement SMS

Équipement SMS s’associe à des marques de renommée mondiale comme Komatsu afin d’offrir des services de vente et d’entretien d’équipement aux secteurs de la construction, de l’exploitation minière et des services publics à l’aide de son vaste réseau de 35 succursales partout au Canada, en Alaska et en Mongolie. Équipement SMS fait la promotion de technologies d’équipement de pointe offrant des moyens plus écologiques et plus efficaces de créer des communautés et des infrastructures et développer des ressources. Pour en apprendre plus, visitez le www.smsequipment.com.

PERSONNES-RESSOURCES :

Personne-ressource d’Équipement SMS : Roy Lapa

Courriel : rlapa@smsequip.com

Fondation AED : Scott McPherson

Courriel : smcpherson@aednet.org