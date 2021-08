Admiral Markets AS 2021. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

2021. aasta kuue kuu jooksul jätkas Admiral Markets AS võimsa arendustegevusega ülemaailmset laienemist, avades esimese omataolise Euroopa päritolu FinTechi ettevõtte kontori Ammanis, Jordaanias ja omandades finantslitsentsi Lõuna-Aafrikas, edendades samal ajal märkimisväärselt oma klientide arvu ja kauplemistegevuse netotulu.



Märtsis 20. aastapäeva tähistanud Admiral Markets teatas oma kaubamärgi muutmisest Admiralsiks, mis kajastab ettevõtte tänast teekonda ja positsiooni. Olemuslikult seisab Admirals innovatsiooni eest personaalse rahanduse sujuvamaks muutmisel, mis peegeldub viimase kahe aasta suuremahulistes investeeringutes IT-sse, teadus- ja arendustegevusse ning silmapaistvas tootearenduses.



Admiral Markets AS-i tegevjuht Sergei Bogatenkov ütles, et ettevõte kasvab märkimisväärse tempoga, mis 2021. aasta esimesel poolel jätkus otsustavalt. „Tutvustame laiemat toote- ja teenustevalikut, mis muudavad isikliku rahanduse veelgi läbipaistvamaks ja kättesaadavamaks.“



Tema sõnul ladus 2020. aasta äärmuslik volatiilsus tugeva aluse miljonite inimeste tulevastele kauplemis- ja investeerimisharjumustele kogu maailmas, mida on näha juba tänastes kauplemismahtudes. 2020 oli finantssektori jaoks äärmuslik aasta, samas kui võrdlus 2019. aastaga on objektiivsem, kajastades tegelikke trende.



2021 on olnud suurepärane avalöök tulemustele, mida ettevõte järgnevatel aastatel saavutada soovib. Kauplemistasemed normaliseerusid 2020. aasta rekordmahtudest, kuid Admirals saavutas kauplemistegevuse netotulu kasvu 24%, võrreldes 2019. aastaga. Grupi kauplemistegevuse netotulu oli 17,3 miljonit eurot, võrreldes 14 miljoni euroga 2019. aasta samal perioodil.



Vaatamata finantsturgude väiksemale volatiilsusele, saavutas Admiral Markets AS uute klientide tähelepanuväärse kasvu. „2021. aasta esimese poolaasta jooksul laekus meile 82% rohkem taotlusi kui 2020. aastal ja 451% rohkem kui samal perioodil 2019. See on meie jaoks silmapaistev maamärk, sest tahame lõhkuda piirid, mis kunagi takistasid inimestel finantsmaailma sisenemist. Vastupidi- FinTechi maailma raputajana pakume ja püüame jätkuvalt pakkuda lahendusi, mis võimaldavad hõlpsat juurdepääsu finantsturgudele. Kõigile, igal ajal ja kõikjal,” sõnas tegevjuht.



Sellest lähtudes alustas Admirals juunis esimese Euroopa päritolu finantsettevõttena paljude aastate jooksul ja esimese FinTech valdkonna tegijana tegevust Jordaanias, kus avas kohaliku esinduse Ammanis. See on ettevõtte pikaajalise strateegia elluviimine, mille üks eesmärke on jätkata laienemist Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (MENA) piirkonnas.



„Globaalsele kohalolu suurendamisel jõudsime veel ühe murrangulise verstapostini, kui meile väljastati Lõuna-Aafrika finantstegevuse alane litsents. See on üks pikaajalise visiooni alustalasid, mille poole järgmisel kümnendil sihime,” nentis tegevjuht.



Admiralid on kombinatsioon töökatest, pühendunud ja suurepärastest meeskonnamängijatest, kes on valmis pingutama rohkem kui vaja. Enneolematud ajad loovad võimalusi aidata neid, kes on kogenud takistusi ja tagasilööke. „Täna on meil võimalus oma edu jagada ning meil on hea meel ja au olla Eesti muusikategevuse lipulaeva Eesti Kontserti peasponsor. Kultuur on üks valdkondi, mida COVID-19 puhang sügavalt mõjutab,” selgitas tegevjuht.



Samuti on Admirals üks võtmepartnereid Jõhvis asuvale programmeerimiskoolile „kood/Jõhvi“, mis viib selle alase hariduse Eestis järgmisele tasemele. Bogatenkov ütles, et haridus, IT-haridus ja noorte nende õpingutes toetamine on ettevõtte üks alustalasid.



Admirals suhtub globaalsesse laienemisse ja kohalolekusse väga tõsiselt, osaledes oktoobris algaval Dubai EXPO 2020-l. Admirals peegeldab samuti Eesti digitaalset edulugu, mis ühendab suurepäraselt omavahel IT ja finantsmaailma. EXPO ehitab korporatiivse silla nende 192 riigi vahel, kes EXPO-l esindatud,“ märkis Bogatenkov.



Finantsseisundi aruanne





(tuhandetes eurodes)



30.06.2021



31.12.2020



Varad Nõuded krediidiasutustele 10 141 25 742 Nõuded investeerimisühingutele 16 106 15 120 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 10 411 10 248 Laenud ja nõuded 10 437 6 730 Muud varad 2 584 1 390 Investeeringud sidusettevõtetesse 1 548 1 375 Investeeringud tütarettevõtetesse 4 180 4 180 Materiaalne põhivara 1 692 1 614 Kasutusõigusega vara 3 934 4 213 Immateriaalne põhivara 2 083 824 Varad kokku 63 116 71 436 Kohustused Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 274 219 Võlad ja ettemaksed 3 503 7 317 Allutatud võlakirjad 1 827 1 827 Rendikohustis 4 157 4 396 Kohustused kokku 9 761 13 759 Omakapital Aktsiakapital 2 586 2 586 Kohustuslik reservkapital 259 259 Jaotamata kasum 50 510 54 832 Omakapital kokku 53 355 57 677 Kohustused ja omakapital kokku 63 116 71 436 (tuhandetes eurodes)



6 kuud 2021



6 kuud 2020



Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 17 895 39 878 Vahendustasu tulu 28 57 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -8 855 -8 338 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 6 12 Muud kauplemistegevusega seotud kulud -3 -18 Kauplemistegevuse netotulu 9 071 31 591 Muud tulud 421 611 Muud kulud -52 -237 Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile 106 48 Muud samalaadsed intressitulud 93 98 Intressikulu -118 -122 Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest 413 -250 Tööjõukulud -2 662 -3 950 Tegevuskulud -7 673 -7 855 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -333 -292 Kasutusõigusega vara kulum -279 -263 Kasum (kahjum) enne tulumaksu -1 013 19 379 Tulumaks -567 -266 Aruandeperioodi kasum (kahjum) -1 580 19 113 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) -1 580 19 113 Puhaskasum (-kahjum)ja lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta -3,91 47,31

Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.



Admiral Markets on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on oma haaret pidevalt laiendatud ning ettevõte tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas.



Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admirals Group AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Admiral Markets Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 18 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 145 riigis.



Lisainfo:

Kaia Gil

Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht

kaia.gil@admiralmarkets.com

