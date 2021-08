English Finnish Swedish

Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

31.8.2021 kl. 17.30

Aktia Bank Abp:s personalemission

Aktia Bank Abp meddelade 13.8.2021 att bolaget planerar att ordna en personalemission.

Aktias styrelse har beslutat om personalemissionens villkor. I personalemissionen erbjuds högst 1 000 000 nya aktier i bolaget för teckning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till personal vid Aktia koncernbolagen. Styrelsen har rätt att öka antalet erbjudna aktier vid överefterfrågan till högst 2 000 000 aktier.

Aktiens teckningspris är 10,14 euro per aktie. Teckningspriset baseras på den volymvägda medelkursen för Aktia-aktien på Nasdaq Helsinki Oy för perioden 1.7−31.7.2021, med en rabatt på 10 procent som dragits av från priset. Aktia-aktiens volymvägda medelkurs under ovannämnda period 1.7−31.7.2021 är 11,26 euro per aktie. Teckningsperioden för aktierna är 9.9−22.9.2021. Teckningen måste vara minst 500 och högst 70 000 aktier.

Aktierna omfattas av en överlåtelserestriktion, vars mer exakta innehåll anges i villkoren för personalemissionen. 50 procent av de tecknade aktierna kan inte säljas inom 18 månader och 50 procent inom 36 månader efter registreringen av aktierna på tecknarens värdeandelskonto.

Det slutgiltiga resultatet för personalemissionen kommer att meddelas uppskattningsvis senast den 30 september 2021.

Beslutet om personalemissionen baserar sig på bemyndigandet från den egentliga bolagsstämman den 13 april 2021.

