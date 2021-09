Allan Remmelkoor lahkub AS-ist Pro Kapital Grupp, sh grupi tütarettevõtete juhatustest ja nõukogudest

English Estonian

AS Pro Kapital Grupp annab teada, et enam kui 20 aastat Pro Kapitalis töötanud Allan Remmelkoor lahkub alates 01.09.2021 ettevõttest, et keskenduda muudele ärikinnisvara projektidele.

„Allan on teinud erakordset tööd valdkonna arendamisel ning on oma teadmiste ning innovaatilise mõtlemisega olnud grupile väga suureks väärtuseks. Soovin Allanit tänada pikaajalise pühendumuse ja panuse eest grupi tegevusse,“ sõnas AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse esimees Paolo Michelozzi. “Ühtlasi on mul hea meel teatada, et Allani asemel jätkab juhatuse liikmena grupi finantsdirektor Angelika Annus,” lisas Paolo Michelozzi.

Allan Remmelkoor: “Töö Pro Kapitali tiimi ja projektidega on olnud minu elu osaks ligi 24 aastat. Tänan südamest Paolot ja kõiki kolleege selle põneva aja ja suurepärase koostöö eest ning hoian Pro Kapitalile pöialt ka edaspidi. Jätkan töötamist ärikinnisvara valdkonnas liitudes Kapiteli meeskonnaga, kus keskendun peamiselt Tallinna kesklinna kerkiva Liivalaia kvartali arendamisele.”

Alates 01.09.2021 jätkavad nimetatud grupi ettevõtete juhatused ja nõukogud järgmistes koosseisudes:

1. AS Pro Kapital Grupp – juhatus: Paolo Vittorio Michelozzi, Edoardo Axel Preatoni; uus liige: Angelika Annus

2. AS Pro Kapital Eesti – juhatus: Edoardo Axel Preatoni; uus liige: Angelika Annus

3. OÜ Ilmarise Kvartal – juhatus: Paolo Vittorio Michelozzi

4. AS Tondi Kvartal – nõukogu: Emanuele Bozzone, Oscar Crameri; uus liige: Paolo Vittorio Michelozzi

5. AS Tondi Kvartal – juhatus: Edoardo Axel Preatoni; uus liige: Angelika Annus

6. OÜ Marsi Elu – juhatus: Paolo Vittorio Michelozzi, Edoardo Axel Preatoni; uus liige: Angelika Annus

7. OÜ Kalaranna Kvartal - juhatus: Paolo Vittorio Michelozzi, Edoardo Axel Preatoni; uus liige: Angelika Annus

8. OÜ Dunte Arendus - juhatus: Paolo Vittorio Michelozzi, Edoardo Axel Preatoni; uus liige: Angelika Annus

9. AS Pro Kapital Latvia – nõukogu: Emanuele Bozzone, Edoardo Axel Preatoni; uus liige (alates 27.08.2021): Oscar Crameri

Angelika Annuse ja Oscar Crameri töökogemuse kokkuvõte on lisatud käesolevale teatele. Oscar Crameri ega Angelika Annus ei oma emitendi aktsiaid.

Paolo Michelozzi

Juhatuse esimees

Tel: 614 4920

Email: prokapital@prokapital.ee

Manused