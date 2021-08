Galimmo dévoile la nouvelle configuration du

centre commercial Shop’in Pacé à proximité de Rennes

co-conçue avec ses publics

Restructuration et modernisation du centre commercial attenant à l’hypermarché Cora : extension des surfaces dédiées aux boutiques et moyennes surfaces

Soixante enseignes dont une vingtaine nouvellement installée et intégration de nouveaux usages

C entre commercial rebaptisé Shop’in Pacé

Nouvelle illustration de la démarche singulière de co-conception de Galimmo permettant de penser ses espaces de commerce et de vie avec leurs publics et les acteurs locaux

Pacé, le 31 août 2021 - Galimmo, détenteur et opérateur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, présent dans quatre pays européens, célèbre ce jour la nouvelle configuration du centre commercial Shop’in Pacé, situé à proximité de Rennes en France.

Refonte totale du design et de l’architecture avec un thème maritime pour parti pris, restructuration intérieure en lien avec l’hypermarché Cora pour une surface dédiée aux boutiques et moyennes surfaces portée à 8 500 m², élargissement de l’offre et des services donnant la part belle au bien-être et à de nouveaux services de santé, arrivée d’Action et Picard, deux enseignes structurantes : c’est avec une toute nouvelle configuration que Shop’in Pacé accueille désormais ses publics et rayonne sur un territoire en plein essor.

Après notamment Shop’in Houssen à proximité de Colmar, Shop’in Publier à proximité d’Evian et le centre commercial Cora Essey-lès-Nancy, la transformation de Shop’in Pacé est une nouvelle opération d’envergure réalisée par le groupe Galimmo depuis sa création. Elle constitue une nouvelle illustration de sa stratégie qui vise à concevoir avec leurs publics des centres commerciaux de référence à taille humaine et à installer les enseignes au sein de lieux de commerce et de vie chaleureux, à la fois modernes et authentiques, parfaitement intégrés dans leur environnement.

« Nous sommes fiers de proposer une nouvelle destination de Shopping convivial qui s’inscrit en complémentarité avec les autres pôles d’activité de l’agglomération de Rennes. Shop’in Pacé a été pensé par et pour ses clients et ses commerçants et conçu pour une intégration raisonnée au sein de son environnement. Sa transformation est une nouvelle illustration de la démarche appliquée par Galimmo pour créer, avec leurs publics et les acteurs locaux, des lieux en symbiose avec les territoires où ils sont implantés. Restructuration réalisée en collaboration avec l’hypermarché, mix enseignes enrichi, activité élargie à de nouveaux usages, animations renouvelées : ce programme est emblématique de notre ambition de transformer nos centres pour créer des espaces de vie et de commerce restant à taille humaine, propices au développement harmonieux d’échanges humains et commerciaux. » déclare Eric Ravoire, Directeur Général Délégué de Galimmo.

Une nouvelle destination de Shopping convivial, complémentaire de l’offre existante au sein de l’agglomération de Rennes

Au cœur de la zone commerciale située à l'ouest de Rennes, le site s’inscrit en complémentarité avec les différents pôles de commerce de l’agglomération Rennes Métropole, un territoire en forte expansion démographique et riche d’entreprises technologiques innovantes.

Le programme de restructuration du centre commercial a été conçu afin de renforcer à la fois son positionnement de proximité avec de nouveaux services et son rayonnement dans sa zone de chalandise avec une offre enrichie, tout en étendant son empreinte économique et sociale au sein de la région.

Les boutiques et moyennes unités occupent 8 500 m² GLA, une surface qui a été étendue de 3 800 m² GLA, commercialisée à 96%, portant la surface totale du site à 19 000 m² en intégrant l’hypermarché Cora.

Enfin, à l’occasion de sa reconfiguration, le site a adopté sa nouvelle identité : Shop’in Pacé.

Shop’in Pacé : une vingtaine de nouvelles enseignes et un esprit cocon et chaleureux

Les 3 millions de visiteurs annuels attendus bénéficieront d’une toute nouvelle offre commerciale, composée d’une soixantaine d’enseignes. En cohérence avec l’ancrage local cher à Galimmo, le mix commercial offre un bon équilibre entre enseignes nationales (telles que Camaïeu, Pimkie, MS Mode), commerçants franchisés (parmi lesquels Afflelou, Nocibé, Etam lingerie, Julien d’Orcel) et indépendants (tels que Coq N Pat, Diane Dalis, Sacmania, Quater Back).

Des enseignes structurantes rarement présentes en centre commercial (Action, Picard et deux acteurs du secteur médical) tiennent désormais le rôle de locomotive aux côtés de l‘hypermarché Cora pour l’ensemble du centre commercial.

Axe fort du repositionnement du centre, l’offre des secteurs du bien-être, de la beauté et de la santé a été étoffée afin de l’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs et aux souhaits exprimés pendant les ateliers de co-conception. Aux côtés notamment de La Boutique du Coiffeur, d’Optic 2000 et de Qipao, l’arrivée prochaine d’Odento (soins dentaires) et Ovisio (ophtalmologie) permet de l’étendre aux soins médicaux.

Tandis que Burger et Bocaux renforce l’offre de restauration du centre, Shop’in Pacé accueille également de nouveaux modèles de boutiques de plus en plus plébiscités par les consommateurs. Il s’agit, par exemple, de commerce de seconde main avec la Friperie Vintage.

La proximité et la convivialité sont à l’honneur avec plus d’activités de service (santé, agence immobilière…), des commodités (point info bus, recharge de téléphone et de voitures électriques…), des surfaces dédiées aux enfants et des jeux pour les plus grands (babyfoot) ainsi que quatre lieux de pause thématisés - Connecté, Lecture, Famille et Détente - conçus pour que la clientèle intergénérationnelle trouve un espace de repos adapté à chacun.

Enfin, des enseignes se relayeront dans les kiosques, animant le mail, et une boutique est dédiée au commerce éphémère. Elles permettront de cultiver un esprit de découverte et de surprise, tout comme les animations destinées à être sans cesse renouvelées.

Un design contemporain aux couleurs de la Bretagne

Révélé par les ateliers de co-conception, le fort sentiment d’appartenance à la Bretagne des habitants du territoire a été traduit en signaux architecturaux emblématiques de son identité maritime.

Des voiles de bateau habillent la façade, les matériaux et le design intérieur aux couleurs de la mer apportent de la lumière. Les espaces intérieurs ont été conçus pour être à la fois lisibles, lumineux et confortables.

Un projet fruit de la démarche singulière et participative de co-conception de Galimmo

La reconfiguration du centre commercial a bénéficié de la démarche propre à Galimmo qui repose sur la participation active des différents publics dans la phase de conception des projets.

Plusieurs journées d’ateliers participatifs ont rassemblé 40 participants : salariés des boutiques et de l’hypermarché, élus locaux, clients habitués et non clients ont été réunis à l’occasion de 2 ateliers de réflexion et ludiques.

Comme pour tous les projets de Galimmo, ces ateliers de travail ont été animés de façon à révéler et confronter les attentes et les envies des différents publics, qu’il s’agisse de l’architecture, de l’intégration dans l’environnement, de l’offre commerciale ou encore des services et de l’animation du centre.

Galimmo et le cabinet Aderi architectes ont pu ainsi concevoir un lieu de shopping et de sociabilité dans l’air du temps, en s’appuyant sur les pistes concrètes et homogènes identifiées par les ateliers de co-conception.

« Je suis ravi d’avoir participé à cette démarche de co-conception et d’avoir pu apporter mon avis en interagissant avec les autres participants lors des ateliers. Nous avons rapidement convergé vers l’identité bretonne et maritime de notre région, nous avons imaginé une ambiance « cocooning » et une offre de bien-être renforcée, ou encore des espaces lumineux, du bois et de la verdure. Nos souhaits ont été entendus ! Très inspiré par cette approche coopérative, je suis fier d’avoir participé à ce beau projet, d’autant plus que j’ai rapidement été convaincu par l’idée d’orner la façade de voiles de bateau, piste qui a été retenue avec enthousiasme par l’ensemble des participants. » déclare Olivier Le Moal, Manager Communication chez Cora.

Au titre de la politique générale de Galimmo, l’extension de Shop’in Pacé fera l’objet d’une certification Breeam In-Use permettant d'attester de la performance environnementale de son exploitation.

DONNÉES CLÉS

LE CENTRE COMMERCIAL DE SHOP’IN PACÉ

ET SON PROJET D’EXTENSION-RÉNOVATION

Date de création du site 1996 Début des travaux Octobre 2019 Ouverture au public Juin 2021 Zone de Chalandise 383 300 habitants Surface GLA de la galerie commerciale après extension 8 500 m² GLA Surface totale du centre commercial après extension

(y compris l’hypermarché Cora) 19 000 m² Nombre de boutiques après extension 61 + 1 moyenne surface Nombre annuel de visiteurs attendus après extension 3 millions Nombre d’emplois créés sur le site 105 Montant estimé de l’investissement total (Galimmo, Cora et aménagement boutiques) 20 M€ Montant de l’investissement (part Galimmo SCA) 12 M€

Listes des enseignes présentes à Shop’in Pacé :

Action, Agence NESTENN, Alain Afflelou , Art Montre, Audio pour tous, Bel et Blanc, Bessec, Bouygues Telecom, Brioche Dorée, Burger et Bocaux, Camaieu, CBD shop, Christine Laure , Ci-Gusto, Cleor, Coq N'pat, Diane Dalis, De Neuville, Docteur It, Espace SFR, Etam Lingerie, Franck Provost, Formul, Guenno Immoblier, Histoire d'Or, Jacqueline Riu , Jules, Julien d'Orcel, La Boutique du Coiffeur, La Cordonnerie, La Friperie Vintage, La Générale d'Optique, Lyre , Micromania, Moi je, Ms mode, Nocibé , Odento, Optic 2000, Ovisio, People Coiffure, Pharmacie, Photomaton , Picard, Pimkie, Qipao, Quater Back , Sacmania, San Marina, The Barber Company, Traiteur Faligot, WeFix

À propos de Galimmo

Galimmo Real Estate

Galimmo Real Estate, société foncière de droit belge présente dans quatre pays européens, détient et opère des lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics. Sa plateforme de 66 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora et situés en Belgique, en France, au Luxembourg et en Roumanie, représente une valeur (hors droits) de 1,1 milliard d’euros au 30 juin 2021 et est gérée par ses filiales organisées par pays. Le patrimoine français du Groupe est détenu et géré par Galimmo SCA.

Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611), société foncière cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, entité française du groupe Galimmo Real Estate, détient et opère en France des lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 652 millions d’euros hors droits au 30 juin 2021. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique.

Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, une plateforme de 66 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe valorisée à 1,1 milliard d’euros au 30 juin 2021.

