La politique économique dangereuse d’O’Toole risque de réduire les soins de santé et les services sur lesquels les gens comptent

OTTAWA, 31 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le chef du Parti conservateur Erin O’Toole a commencé sa journée en menaçant la population canadienne d’un retour à la compression des dépenses qui mettrait les soins de santé et d’autres services vitaux en péril.



« Erin O’Toole sème la peur au sujet de la dette et du déficit – tactique classique des conservateurs. Cela donne toujours lieu à des coupures dans les soins de santé, à des temps d’attente plus longs et à la réduction du nombre des infirmières et des médecins », dit Bea Bruske. « Le fait est que les conservateurs Jason Kenney, Doug Ford et Brian Pallister ont tous manqué à leurs promesses et réduit les soins de santé une fois élus. Il est clair qu’O’Toole ne sera qu’un autre coupeur conservateur. »

O’Toole est allé encore plus loin, jusqu’à prétendre de façon contradictoire et injustifiée que les dépenses associées à l’aide d’urgence pour la population menacent notre filet de sécurité social. L’inflation actuelle découle du refoulement de la demande de biens de consommation et des perturbations de l’offre plutôt que de l’investissement dans les personnes. En fait, les dépenses de stimulation engagées au cours de la crise financière précédente n’ont causé aucune inflation.

« Le retrait des programmes de soutien nécessaires et la réduction des investissements dans l’économie des soins n’aideront pas à rebâtir notre filet de sécurité social et à assurer une forte relance : ils les compromettront encore davantage », ajoute madame Bruske. « Soit que M. O’Toole ne comprend pas les notions économiques élémentaires, soit qu’il essaie de berner la population canadienne pour qu’elle lui confie un mandat de réduction de l’aide apportée aux gens. »

Puisque le Canada a la dette nette la plus faible des pays du G7 et que son système de soins comporte des lacunes béantes, les syndicats demandent aux partis de mettre les familles travailleuses au cœur de leurs plans de relance. Pour que les emplois éliminés soient remplacés par de meilleurs emplois, que le filet de sécurité social soit mis à l’abri des désastres grâce à des investissements dans le logement et les services de garde à l’enfance et que les soins de santé publics soient renforcés par l’instauration de l’assurance-médicaments pancanadienne et l’élimination de la prestation de soins de longue durée à but lucratif.

« La dernière fois que M. O’Toole et les conservateurs ont été au pouvoir, ils ont donné au Canada pour ligne de conduite de réduire les impôts des riches et d’imposer des mesures d’austérité à tous les autres membres de la population. Cela a donné lieu à une décennie de coupures dans le domaine de la santé, de ralentissement de la croissance économique et d’augmentation de l’inégalité », conclut madame Bruske. « Erin O’Toole a tout faux en matière de priorités. Sa politique économique dangereuse laisserait pour compte les familles travailleuses, en ces temps où elles ont le plus besoin d’aide. »

