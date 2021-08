Fusion mellem Jutlander Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel vedtaget af repræsentantskabet i Sparekassen Vendsyssel

I forlængelse af selskabsmeddelelser nr. 6/2021, 8/2021 og 10/2021 oplyses det, at Sparekassen Vendsyssel i dag, tirsdag den 31. august 2021, har afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor fusionen mellem Jutlander Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel blev vedtaget.

Eneste udestående betingelse for fusionens gennemførelse er herefter, at Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed. Dette forventes at ske i morgen den 1. september 2021, hvor registreringen af fusionen hos Erhvervsstyrelsen også forventes gennemført, ligesom dette forventes at være sidste handelsdag for aktierne i Jutlander Bank A/S.

