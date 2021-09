Dante Labs kondigt benoeming van Mark Van Oene aan in raad van bestuur ter ondersteuning van strategische initiatieven in diagnose

Dutch French German Italian Russian Spanish Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech

CAMBRIDGE, Verenigd Koninkrijk, Sept. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , wereldleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, kondigde vandaag de benoeming van Sandra Close, Ph.D., tot lid van zijn raad van bestuur aan. Sandra was voorheen Chief Diagnostics Strategy Officer bij Invitae, een toonaangevend bedrijf op het gebied van medische genetica, dat in 2020 ArcherDX overnam.



"Met groot enthousiasme heet ik Sandra Close welkom bij de raad van bestuur van Dante Labs", aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. "Sandra's expertise op het gebied van het leiden van strategische initiatieven om bruikbare, meer gepersonaliseerde medische informatie te bieden, heeft een werkelijke impact gehad op de zorgbeslissingen van mensen. Haar leiderschap op dit terrein zal een waardevolle aanvulling zijn van ons bestuur, nu wij de mogelijkheden van de diagnostische kant van ons bedrijf uitbreiden."

Dr. Close zegt: "Ik ben erg blij dat ik in deze boeiende tijd bij de raad van bestuur van Dante ga werken om bij te dragen aan het bevorderen van diagnose in de gezondheidszorg, met name bij zeldzame ziekten en oncologie, waarbij vroegere interventie zo belangrijk is voor een beter gezondheidsresultaat."

Dr. Close is een ervaren leider op het gebied van kwaliteits-, regelgevings- en bedrijfsstrategie voor groeiende diagnosebedrijven op wereldwijde schaal. Haar werk bij Invitae was gericht op het leiden van initiatieven voor diagnosestrategie van het oncologieteam, nadat ze bij Invitae werkzaam werd door de overname van ArcherDX, waar ze Executive Vice President of Quality, Regulatory and Business Strategy was. Daarvóór was Dr. Close werkzaam als CEO en onafhankelijk consultant bij GenEngine, een informatiebedrijf dat ondersteunende technologie en diensten voor genetica levert. Voordat ze bij GenEngine werkte, heeft Dr. Close verschillende functies op het gebied van biotechnologie en biofarma bekleed. Dr. Close zal samen met Illumina Chief Operations Officer Bob Ragusa, GRAIL SVP Mark Morgan en Pacific Biosciences Chief Operating Officer Mark Van Oene de raad van bestuur van Dante Labs vormen.

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Dante Labs, met het hoofdkantoor in Cambridge, Verenigd Koninkrijk, en een onderzoekslaboratorium in Wolverhampton, ondersteunde de urgente eis van de Britse overheid om een zeer geautomatiseerde testoplossing met hoge capaciteit voor Covid-19 op te schalen, waaronder geïnfecteerde patiënten en patiënten met antilichamen. Dante Labs kon dit realiseren door gebruik te maken van bestaande technologie die was ontwikkeld voor volledige genoomsequentie.