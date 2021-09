VIEL & Cie - Résultats du 1er semestre 2021 : Chiffre d’affaires consolidé à 438,4 M€, Résultat d’exploitation de 57,0 M€, Résultat avant impôts à 52,4 M€,Résultat net 41,4 millions d’euros Résultat net pdg 28,2 M€

Communiqué de presse

Résultats du 1er semestre 2021

Chiffre d’affaires consolidé à 438,4 millions d’euros,

en baisse de 13,3 % à cours de change variables (-9,3 % à cours de change constants)

Résultat d’exploitation de 57,0 millions d’euros (-18,3 %)

(y compris sociétés associées)

Résultat avant impôts à 52,4 millions d’euros (-17,4 %)

Résultat net 41,4 millions d’euros

Résultat net – part du groupe à 28,2 millions d’euros

En millions d’euros 1er semestre 2021 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Var 2021/2020* à cours de change variables Var 2021/2020* à cours de change constants Var 2021/2019* à cours de change variables Chiffre d’affaires consolidé 438,4 505.5 435.3 -13,3 % -9,3 % 0,7% Résultat d’exploitation 44,2 58.1 36.2 -23,9 % -19,4 % 22,0% Résultat des sociétés MEE 12,8 11,6 10,6 +9,8 % +14,3 % 21,1% Résultat d’exploitation yc soc. MEE 57,0 69,7 46,8 -18,3 % -13,8 % 21,8% Résultat avant impôts 52,4 63.4 43.4 -17,4 % -12,9 % 20,6%

Evolution des pôles d’activité

L’activité de ce premier semestre 2021 est à mettre en perspective avec le caractère exceptionnel des volumes d’activité constatés sur la même période l’année dernière, particulièrement au mois de mars et dans une moindre mesure en avril pour l’activité d’intermédiation professionnelle. En effet, la crise sanitaire progressive découlant de la COVID-19 avait engendré une très forte volatilité sur les marchés financiers impactant positivement l’ensemble des activités du Groupe.

En raison de ce caractère exceptionnel de l’activité du premier semestre 2020, une comparaison avec le premier semestre 2019 est présentée. L’activité 2021 s’inscrit en croissance par rapport au premier semestre 2019.

Pôle d’intermédiation professionnelle

Dans un contexte de normalisation des activités du groupe Tradition en 2021 comparé à un premier semestre 2020 exceptionnel, le chiffre d’affaires consolidé publié (IFRS) s’élève à CHF 452,0 millions contre CHF 512,8 millions au premier semestre 2020, soit une baisse de 9,9 % à cours de change constants.

Le résultat d’exploitation publié s’établit à CHF 43,8 millions contre CHF 58,1 millions en 2020, soit une baisse de 21,6 % à cours de change constants pour une marge d’exploitation de 9,7 % contre 11,3 % pour la période précédente.

.

Ainsi, le résultat net consolidé ressort à CHF 39,1 millions contre CHF 51,5 millions au premier semestre 2020. Le résultat net part du Groupe s’établit à CHF 35,5 millions contre CHF 48,7 millions en 2020, en baisse de 24,4 % à cours de change constants.

Pôle de Bourse en ligne

Au cours du 1er semestre 2021, l’activité de Bourse Direct est restée soutenue avec plus de 3,4 millions d’ordres exécutés au 1er semestre 2021. Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce semestre 2021 reste soutenu et Bourse Direct enregistre plus de 228 000 comptes au 30 juin 2021 en hausse de 18,5 % par rapport au 30 juin 2020.

Les produits d’exploitation bancaire de Bourse Direct s’établissent à 24,3 millions d’euros au 1er semestre contre 23,6 millions d’euros en 2020, en hausse de 3,1% par rapport au 1er semestre 2020 et de 14,6 % par rapport au 2ème semestre 2020.

Le résultat d’exploitation du 1er semestre 2021 s’inscrit ainsi à 5,9 millions d’euros, contre 5,7 millions d’euros sur la même période en 2020 en croissance de 4,1 % par rapport au 1er semestre 2020. Le résultat net de Bourse Direct s’établit à 4,2 millions d’euros au titre du 1er semestre 2021, contre 3,9 millions d’euros au 1er semestre 2020 en croissance 7,9 %.

Pôle de Banque privée et de gestion d’actifs

L’activité de SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40 %, a connu un produit net bancaire en hausse (+23,8 %) à 35,1 millions d’euros au cours du 1er semestre 2021 Le résultat d’exploitation est bénéficiaire sur la période en hausse de 56,0 %.

Résultats consolidés

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s’élève à 438,4 millions d’euros contre 505,5 millions d’euros sur la même période en 2020, en baisse de 13,3 % à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 458,6 millions d’euros en baisse de 9,3 %.

A cours de change courants, l’évolution des chiffres d’affaires consolidés trimestriels par pôle d’activité est la suivante :

En millions d'euros 2021 2020 Intermédiation professionnelle 414,3 482,0 Bourse en ligne 24,1 23,5 Chiffre d'affaires consolidé 438,4 505,5

Le résultat d’exploitation consolidé y compris les sociétés mises en équivalence de VIEL & Cie, s’établit à 57,0 millions d’euros contre 69,7 millions d’euros sur la même période en 2020 soit une baisse de 18,3 %. A cours de change constants, ce résultat d’exploitation s’inscrit en baisse de 13 ,8 % par rapport au premier semestre 2020. La contribution des sociétés associées et des coentreprises enregistre une progression de 9,8 %.

Le résultat financier enregistre une perte de 4,6 millions d’euros au premier semestre 2021 contre une perte de 6,3 millions d’euros sur la même période en 2020. Cette variation s’explique notamment par un résultat de change amélioré ainsi qu’une baisse de la charge nette d’intérêts.

Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s’inscrit en baisse de 21,6 % à 41,4 millions d’euros au premier semestre 2021 contre 52,8 millions d’euros sur la même période en 2020.

Le résultat net - part du groupe enregistre ainsi une baisse de 24,4 % au premier semestre 2021 comparé à 2020 et s’élève à 28,2 millions d’euros, contre 37,2 millions d’euros en 2020. A cours de change constants, le résultat net - part du groupe est en baisse de 20,4 %.

Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 513,9 millions d’euros au 30 juin 2021, dont 384,1 millions d’euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 26,9 millions d’euros

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Leur rapport d'examen limité est en cours d'émission.

VIEL & Cie détenait au 30 juin 2021, 6 302 413 actions propres soit 8,80% de son capital social. 2 753 915 de ces actions sont affectés à l’objectif d’annulation.



Conformément à la délégation accordée par l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a décidé dans sa séance du 31 août 2021 d'annuler avec effet immédiat 2 250 500 actions actuellement auto-détenues représentant 3,10 % du capital social.

Cette annulation entraîne une réduction de capital d'un montant de 440 100 euros.

Le capital social s'élève désormais à 13 880 493,60 euros. Il est divisé en 69 402 468 actions de 0,2 euro (vingt cents) de valeur nominale chacune.

Cette opération est relutive pour l'ensemble des actionnaires et sans incidence comptable sur les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie. La différence entre le prix de revient des actions et leur valeur nominale sera imputée sur un poste de « Réserves ».

Les statuts seront modifiés en conséquence.

Perspectives

Le niveau d’activité durant l’été ressort en légère hausse par rapport à la même période l’année dernière. Compagnie Financière Tradition entend poursuivre sa stratégie de croissance tout en maintenant son attention sur la gestion des coûts.

Sur son activité bourse en ligne, Bourse Direct entend continuer d’offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d’experts de la bourse et de pédagogie. Par ailleurs Bourse Direct accélèrera le développement de son pôle Epargne.

VIEL & Cie est une société d’investissement qui comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans 31 pays, active dans le secteur de l’intermédiation professionnelle, Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet en France et une participation de 40 % dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com .

Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change variables sont calculées sur la base des cours moyens de l’exercice de l’année comparés aux cours moyens de l’année précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de l’année N-1 sur les deux années de comparaison.

Paris, le 1 septembre 2021

Contacts :

VIEL & Cie

Virginie de Vichet

Directeur de la Communication

T : + 331 56 43 70 20 Image 7

Claire Doligez

T : + 331 53 70 74 48

Pièce jointe