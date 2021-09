La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et Cegedim Insurance Solutions déploient le projet ROC dans les Centres hospitaliers d’Avignon et de Chalon-sur-Saône

Ce dispositif de « Remboursement des Organismes Complémentaires » vise à simplifier l’application du tiers payant et faciliter l’accès aux soins des patients



La Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), mutuelle affinitaire des professionnels de la santé et du social, partenaire naturel des établissements de santé et Cegedim Insurance Solutions, acteur majeur des solutions logicielles et opérateur de tiers payant pour l’assurance de personnes accompagnent le ministère des Solidarités et de la Santé dans la mise en place du dispositif ROC.

Les équipes de Cegedim Insurance Solutions et de la MNH sont mobilisées depuis 2019 sur le sujet, afin d’équiper les Centres hospitaliers d’Avignon et de Chalon-sur-Saône. Après une phase d’expérimentation concluante, le déploiement de la solution iSanté, englobant des services de tiers payant et de règlements rapides et sécurisés pour les professionnels de santé, sera pleinement effectif à partir du 31 décembre 2021, à la suite de la certification des établissements.



« En dématérialisant les échanges entre les hôpitaux et les complémentaires santé, le dispositif ROC simplifie l’application du tiers payant sur la part complémentaire dans les établissements et facilite l’accès aux soins des patients. Grâce au contrôle des droits en temps réel et à la télétransmission, le tiers payant est simplifié et sa gestion allégée pour la mutuelle comme pour l’établissement. Le patient est ainsi mieux informé du montant dont il doit s’acquitter et les démarches sont simplifiées pour l’équipe administrative hospitalière. » explique Médéric MONESTIER, Directeur général de la MNH.

« Le dispositif ROC représente un tournant majeur pour la protection sociale complémentaire, avec de réels bénéfices, tant pour les professionnels de santé que pour les assurés. A ce titre, nous sommes fiers de contribuer à sa mise en place et confiants quant à la pleine satisfaction de l’ensemble des acteurs concernés. » déclare Philippe SIMON, Président de Cegedim Insurance Solutions.

À PROPOS DE LA MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS

La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) est née le 1er février 1960 de la volonté des hospitaliers de couvrir solidairement leurs besoins de protection en santé. La MNH est la seule mutuelle affinitaire du monde de la santé et du social, spécialiste de la couverture complémentaire santé et de la prévoyance des hospitaliers. La mutuelle a construit son action sur l’efficacité et la détermination à défendre, sans compromis, le pouvoir d’achat et le bien-être des hospitaliers. Elle agit pour améliorer les conditions et les parcours de vie de ses adhérents, en protégeant l’enfance, la famille, les personnes âgées ou handicapées.

En 2013, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers a engagé une transformation unique dans le secteur des mutuelles et a créé, en 2018, son groupe qui développe une offre globale de services totalement dédiée au monde de la santé.

La Mutuelle Nationale des Hospitaliers compte près de 1 000 000 de bénéficiaires en santé et prévoyance.

À PROPOS DE CEGEDIM INSURANCE SOLUTIONS

Cegedim Insurance Solutions est une entreprise innovante au service de la transformation des acteurs de l’assurance de personnes : compagnies d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance et courtiers, en France et à l’international. Pour ce faire, Cegedim Insurance Solutions propose à la fois des solutions SaaS (Hub de services, portails, extranet), des services métiers (tiers payant, gestion des flux et délégation de gestion) et des services experts (analytics, consulting), en santé et prévoyance.

Tous les collaborateurs se mobilisent au quotidien autour de 4 valeurs : l'innovation, la satisfaction client, la synergie et développement personnel et professionnel.

À PROPOS DE CEGEDIM

Fondé en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

