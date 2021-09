AaB A/S nedjusterer forventningerne til årets resultat

Nasdaq Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2021/08

Aalborg, 1. september 2021

AaB nedjusterer forventninger til årets resultat fra et underskud i niveauet 8 til 13 mio. kr. til et underskud i niveauet 15 til 18 mio. kr.



Nedjusteringen kan henføres til manglende forventede transferindtægter i indeværende transfervindue.



Der har været interesse og sonderinger i forhold til flere af AaB’s profiler, men ikke på et niveau hvor AaB har fundet anledning til at indlede en forhandling om et salg.



Der er i første halvår 2021 søgt kompensation for aflyste arrangementer fra de statslige kompensationsordninger som følge af Covid-19.



I resultatforventningerne for regnskabsåret 2021 er indregnet yderligere strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.



AaB’s egenkapital udgør pr. 30. juni 2021 91,2 mio. kr.



