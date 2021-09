Finanstilsynet har godkendt fusionen af Jutlander Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel

I forlængelse af selskabsmeddelelser nr. 6/2021, 8/2021, 10/2021 og 11/2021 oplyses det, at Finanstilsynet dags dato i henhold til lov om finansiel virksomhed § 204 har meddelt tilladelse til fusionen mellem Jutlander Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel. Betingelserne for fusionens gennemførelse er dermed opfyldt, og Erhvervsstyrelsen har bekræftet, at de er i gang med at registrere fusionen. Det fusionerede pengeinstitut vil være en garantsparekasse under navnet Sparekassen Danmark af 1871 (”Sparekassen Danmark”). Når Erhvervsstyrelsen har gennemført registreringen, ophører Jutlander Bank A/S som selvstændig juridisk enhed, og bankens aktier slettes derfor fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. Sidste handelsdag for aktierne i Jutlander Bank A/S vil være dags dato. For yderligere oplysninger om fusionen henvises tillige til selskabsmeddelelse nr. 6/2021 af 14. juni 2021. Yderligere oplysninger Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800. Med venlig hilsen Jutlander Bank A/S Per Sønderup ordførende direktør





Vedhæftet fil