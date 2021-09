Le vélo SP : une occasion de pédaler pour bâtir un monde sans SP

TORONTO, 01 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’issue d’un été marqué par la tenue de divers événements organisés en lien avec le Vélo SP d’un océan à l’autre, la Société canadienne de la sclérose en plaques mobilise les cyclistes participants à l’occasion d’un grand rassemblement en vue de sensibiliser le public à une cause importante.



Cette année encore, les personnes inscrites au Vélo SP se sont vu offrir la possibilité de pédaler sur la distance de leur choix et de changer le cours des choses en sensibilisant les gens à la sclérose en plaques (SP) et en collectant des fonds pour appuyer la recherche menée sur cette maladie et contribuer à la prestation de services qui auront une incidence réelle sur la vie des personnes atteintes de SP.

Alors qu’elle ne pouvait organiser d’événements en personne encore cet été, la Société canadienne de la SP a invité les participants des quatre coins du pays à prendre part à des événements locaux organisés près de chez eux et à suivre des parcours prédéfinis. Les cyclistes pouvaient également pédaler le long du parcours de leur choix en toute sécurité au sein de leur localité, conformément aux lignes directrices des autorités locales et provinciales de santé publique.

« En tant que cycliste passionnée et participante de longue date au Vélo SP, je me réjouis de constater que cet événement continue d’amener la collectivité à se mobiliser, ce qui est particulièrement significatif dans le contexte actuel », explique Patrycia Rzechowka, qui participe à l’événement depuis 2012, après avoir reçu un diagnostic de SP à l’âge de 23 ans. « En créant nos propres défis cyclistes et en participant à des épreuves telles que le défi des 90 000 km destiné à sensibiliser le public à la cause des 90 000 Canadiens atteints de SP, nous saisissons de nouveau l’occasion de pédaler à l’unisson en vue de l’atteinte d’un objectif commun, à savoir un monde sans SP. »

Le 18 septembre prochain, la Société de la SP tiendra un rassemblement virtuel qui réunira en direct des cyclistes et des membres de la collectivité de la SP, qui se rallieront aux dizaines de milliers de Canadiens touchés par la sclérose en plaques. Au programme de ce rassemblement en direct figureront des témoignages de participants de toutes les régions du pays et la présentation des faits saillants de la saison du Vélo SP. Il sera également question des retombées des efforts déployés par les participants au chapitre de la collecte de fonds.

« Cela fait plus de 32 ans que le Vélo SP mobilise les membres des collectivités locales à la cause que nous défendons », précise Becky Mitts, directrice principale de la collecte de fonds de la Société canadienne de la SP. « Selon nous, il importe de célébrer l’impact extraordinaire que l’engagement de nos collectivités a eu sur la vie des Canadiens touchés par la SP. Nous espérons que le Vélo SP continuera de permettre aux gens d’agir ensemble pour changer le cours des choses, quelle que soit la façon dont ces derniers auront choisi d’y participer cette année. »

Une fois inscrits, les participants au Vélo SP peuvent établir le contact avec des cyclistes participants des quatre coins du pays par l’entremise du Club Strava du Vélo SP et du groupe Facebook spécialement créé pour l’événement. Il sera possible de collecter des fonds encore tout l’été et, le 18 septembre, des cyclistes d’un bout à l’autre du pays prendront part à un rassemblement virtuel diffusé en direct qui se déroulera en anglais et auquel participeront aussi des membres de la collectivité de la SP pour soutenir les dizaines de milliers de Canadiens touchés par la SP.

Pour en savoir plus sur le Vélo SP et vous y inscrire, rendez-vous à velosp.ca.

Le Canada affiche le plus haut taux de sclérose en plaques du monde.

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En moyenne, douze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau, moelle épinière et nerfs optiques). La SP est considérée comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.



