Korrektion til selskabsmeddelelse 30/2021 af 16. august 2021 om fusion af afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest.

Det skal herved meddeles at den ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag fremlægges, afholdes den 14. oktober 2021 – og ikke som tidligere meddelt den 18. oktober 2021.



Fusionsdokumenterne med bilag vil fra den 2. september 2021 være fremlagt til gennemsyn på Investeringsforeningen Sydinvests kontor, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, og vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk – og ikke om tidligere meddelt fra den 30. august 2021.



Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til Syd Fund Management A/S på tlf. 74373300.





Med venlig hilsen



Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sydinvest