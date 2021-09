Les produits chimiques de spécialité d’H2O Innovation sélectionnés pour protéger les membranes de la plus grande usine de dessalement d’eau de mer au monde

English French

QUÉBEC, 01 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que sa ligne d’affaires de produits chimiques de spécialité a été sélectionnée pour fournir un antitartre à la plus grande usine de dessalement d'eau de mer par osmose inverse (« SWRO ») au monde. Exploitée par ACWA Power, l'un des principaux développeurs, investisseurs et opérateurs de projets contractuels à long terme de production d'électricité et d'eau dessalée dans le monde, l'usine de Taweelah est conçue pour traiter 909 000 m3/jour (240 MGD). L'usine est située aux Émirats arabes unis.



La ligne d’affaires Piedmont d’H 2 O Innovation avait déjà obtenu la commande de ses filtres à cartouches renforcés de fibres de verre (« FRP ») pour l'usine de dessalement. Grâce à un processus d'appel d'offres hautement compétitif, qui a pris en compte l'offre technique complète, la logistique, le dosage et le prix, l’unique SpectraGuardMC 100 de la Société, fait à base de dendrimère, a été sélectionné comme le produit chimique pour inhiber l'entartrage et l'encrassement des membranes de cette méga-usine de dessalement d’eau de mer. Le niveau élevé de groupes terminaux fonctionnels du produit sur la surface moléculaire du SpectraGuardMC 100 lie la dureté pour disperser le limon et les colloïdes inorganiques, tandis que les cavités internes enferment les molécules organiques, créant un produit idéal pour les applications d'eau de mer.

« La mission d'ACWA Power est de fournir de manière fiable et responsable de l'électricité et de l'eau dessalée à faible coût et nous y parvenons en collaborant avec des entreprises hautement spécialisées afin de concevoir des solutions technologiques et techniques des plus avancées. Taweelah est la plus grande usine de SWRO au monde et H 2 O Innovation a été sélectionnée pour son expertise en produits antitartre de haute qualité, essentielle pour garantir un processus de dessalement d’eau fiable, simple à opérer et efficace d’un point de vue énergétique. En travaillant avec des partenaires comme SEPCO 3 et Abengoa, notre co-entrepreneur EPC à Taweelah et H 2 O Innovation, nous exploitons l'ingéniosité du secteur privé afin de continuer de croître en tant qu'entreprise visant un avenir plus vert et plus propre », a déclaré Rajit Nanda, chef de gestion du portefeuille et chef de l’information par intérim d’ACWA Power.

« Il s'agit d'une importante réalisation de notre pilier de produits de spécialité pour sécuriser la fourniture à la fois des filtres à cartouches pour l’équipement et des produits chimiques pour le traitement continu de Taweelah. Ceci est un exemple de la valeur ajoutée que nous offrons à nos clients internationaux et des synergies que nous réalisons grâce à la collaboration entre les lignes d’affaires de notre deuxième pilier. Ce type de grand contrat de dessalement d’eau de mer ne serait pas possible sans le soutien de notre fort réseau international de partenaires commerciaux et de distributeurs. Dans le cas de Taweelah, une grande partie du mérite revient à notre distributeur aux Émirats arabes unis, situé près du client, à notre équipe et à notre partenaire commercial en Espagne qui entretiennent des relations solides avec les sociétés d'ingénierie espagnoles, ainsi qu'à notre distributeur et fabricant agréé en Inde, Vasu Chemicals, qui a soumis la proposition d’antitartre », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs, tel que la capacité de la Société à compléter et livrer ces projets à l’intérieur des échéanciers proposés et sans coûts additionnels considérant, entre autres, les divers enjeux mondiaux en lien avec la pandémie de Covid-19. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 23 septembre 2020 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

