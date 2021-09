Harfang annonce une mise à jour corporative

English French

MONTRÉAL, 01 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Harfang Inc. (« Harfang » ou la « société ») (TSX-V : HAR) annonce que M. François Goulet démissionne comme président et chef de la direction d’Harfang en date effective du 31 décembre 2021. M. Goulet quitte son poste d’administrateur de la société le 1er septembre 2021.



« Je suis très fier de toutes mes réalisations chez Harfang et la société peut compter sur mon entière collaboration afin de faciliter la transition en faveur de mon successeur », a déclaré M. Goulet. Le conseil d’administration commencera immédiatement à recruter une nouvelle personne pour agir à titre de président et chef de la direction d’Harfang, en remplacement de M. Goulet, à compter de janvier 2022.

M. André Gaumond, président du conseil d’administration, a déclaré : « Je tiens à souligner la grande contribution de François depuis la création d’Harfang en 2016. Sous la direction de François, Harfang a levé plus de 17,5 millions de dollars en financements et a sécurisé un portefeuille de propriétés très prometteur, dont le projet Serpent. Grâce à ses efforts continus, Harfang peut désormais envisager l’avenir avec une grande confiance, et nous lui en sommes très reconnaissants. »

La société annonce également qu’à compter du 1er septembre 2021, M. Vincent Dubé-Bourgeois a été nommé au conseil d’administration de la société. M. Dubé-Bourgeois agira également à titre de président du comité de rémunération et de gouvernance.

M. Dubé-Bourgeois est actuellement chef de la direction et administrateur de GoldSpot Discoveries Corp (TSXV : SPOT ; OTCQX : SPOFF). Il était auparavant employé par la Commission géologique de l’Ontario (CGO) et par Noront Resources Ltd. Il est titulaire d’un baccalauréat en géologie de l’Université d’Ottawa. M. Dubé-Bourgeois est le fondateur de GoldSpot Discoveries Corp, une entreprise de pointe dans le domaine de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’exploration minérale. GoldSpot a une capitalisation boursière de 126 millions de dollars et dispose d’environ 60 millions de dollars en espèces et en fonds de roulement.

« Nous sommes extrêmement heureux que Vincent se joigne à notre conseil », a déclaré M. André Gaumond, président du conseil d’administration. « Avec son expérience et son expertise, Vincent aura un impact significatif et positif sur Harfang. »

« Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de me joindre à Harfang, un explorateur de premier plan au Québec avec la récente découverte à Serpent. Je suis enthousiasmé par la qualité des actifs et le potentiel de découverte des projets d’Harfang. J’ai hâte de travailler avec le conseil d’administration et l’équipe de gestion en place », a ajouté M. Dubé-Bourgeois.

La nomination de M. Dubé-Bourgeois est assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos d’Harfang

Harfang est une société d’exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d’exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l’entremise d’ententes avec des compagnies d’exploration et minières d’envergure.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs qui comportent des risques et incertitudes qui pourraient modifier de manière appréciable les résultats visés. Ces risques et incertitudes incluent ceux décrits dans les rapports périodiques incluant le dépôt de documents effectué par Harfang auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d’achat de titres dans une juridiction quelconque. Les titres ici décrits ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’inscription ou d'une dispense d’inscription.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’engagent leur responsabilité à l’égard de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué.

