AGF annonce un partenariat pluriannuel avec Indspire visant la création du Fonds de bourses d’études AGF pour les étudiants autochtones

TORONTO, 01 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) annonce aujourd’hui un partenariat pluriannuel avec Indspire, un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l’éducation des Autochtones. Ce partenariat vise la création d’un programme de bourses d’études, qui permettra de favoriser la réussite des membres de ces communautés en offrant de l’aide financière, des ressources et du soutien de modèles de rôle.



« À AGF, la diversité et l’inclusion forment depuis longtemps un pilier de notre engagement en matière de responsabilité sociale, a déclaré Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale, à AGF. Dans le cadre du sondage sur la diversité et l’inclusion que nous avons mené auprès de nos employés, plus de 20 % de ceux-ci ont indiqué qu’AGF devrait prioriser les programmes axés sur les bourses d’études, quand il s’agit de promouvoir la diversité et l’inclusion. C’est pourquoi nous avons décidé d’approfondir notre engagement et de nous associer à Indspire. »

Alors que partout au Canada les élèves et les étudiants se préparent pour la rentrée scolaire, AGF lance, par l’entremise du programme Bâtir un avenir meilleur d’Indspire, le Fonds de bourses d’études AGF destiné à des étudiants autochtones – un investissement qui permettra chaque année la création de quatre bourses d’études pour des étudiants autochtones s’inscrivant à un programme d’études commerciales, dans un collège, un cégep ou une université reconnus au Canada.

En plus de procurer aux étudiants autochtones la possibilité d’atteindre leur plein potentiel et d’obtenir un emploi, le fait de réduire les obstacles financiers qui nuisent à l’éducation aura une incidence positive sur leurs familles, leurs communautés et les générations futures. Les nouvelles bourses d’études sont maintenant offertes aux candidats.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec AGF, à la poursuite de cette importante initiative, a déclaré Mike DeGagné, président et chef de la direction d’Indspire. Ces nouvelles bourses créeront des débouchés essentiels pour les membres des communautés des Premières Nations, inuits et métis, leur permettant de réaliser leurs aspirations professionnelles par des moyens tangibles et significatifs. »

Indspire est le plus important organisme de financement axé sur l’éducation des Autochtones, mis à part le gouvernement fédéral, et octroie plus de 16 millions $ annuellement à 5 500 étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada. Jusqu’à ce jour, Indspire a accordé plus de 132 millions $ de financement au moyen de 42 500 bourses d’études et d’excellence. En outre, plus de 70 % des diplômés soutenus par Indspire retournent dans leurs communautés afin d’y exercer des fonctions d’éducateurs, d’avocats, de professionnels de la santé et d’ingénieurs.

« Ce partenariat s’inscrit dans le plan pluriannuel d’AGF qui vise à accroître les initiatives en faveur de la diversité et de l’inclusion et à créer un engagement auprès d’organismes qui offrent des solutions efficaces relatives aux questions sociales, tout en ayant un impact favorable au sein de nos collectivités », a ajouté Mme Goldring.

À propos de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 42 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 700 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

À propos d’Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l’éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis, pour qu’à long terme, elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire octroie des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les élèves et les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur plein potentiel. En 2019-2020, Indspire a alloué plus de 17,8 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada par le biais de 5 553 bourses.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com