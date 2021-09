Le Club des petits déjeuners fait appel à la générosité des Canadiens pour répondre à la demande grandissante et réussir à nourrir le plus d’enfants possible

English French

BOUCHERVILLE, Quebec, 01 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Club des petits déjeuners lance sa campagne de la rentrée scolaire et fait appel à la générosité de ses partenaires et des Canadiens pour s'assurer de pouvoir continuer de rejoindre le nombre considérable d’enfants qui ont bénéficié d’un programme de petits déjeuners au cours de la dernière année. Le Club soutient actuellement plus de 3 183 programmes en milieu scolaire et communautaire et rejoint 490 974 enfants chaque jour. Ceci représente une augmentation allant de 5% à 100 %, selon les provinces, de la fréquentation dans les programmes au Canada par rapport à l’année précédente. Avec la pandémie, plus de jeunes sont à risque de se présenter à l’école le ventre vide, ce qui se perçoit dans la hausse des fréquentations des programmes.



« Alors qu’un retour à une nouvelle normalité se rapproche, les effets de la pandémie sont toujours très présents », explique Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners. « Nous avons constaté une augmentation dans la participation aux programmes à travers le pays et nous devons être en mesure de continuer à répondre aux demandes croissantes. L'objectif du Club est de rejoindre le plus d'enfants à chaque jour et cette campagne importante nous aidera à poursuivre notre travail. »

Le Club des petits déjeuners travaille à sensibiliser le public et à amasser des dons pour pouvoir offrir des programmes de petits déjeuners de façon innovante et collaborative, peu importe la forme que la rentrée scolaire prendra dans chaque province. Selon des données récentes, près de 2 millions d'enfants risquent de commencer leur journée par la faim. Cela représente 1 enfant sur 3 qui est susceptible d’arriver à l’école le ventre vide chaque matin.

« La rentrée scolaire devrait enthousiasmer les enfants et les familles à travers le pays et non les préoccuper pour leur nutrition », déclare Judith Barry, cofondatrice, directrice impacts et relations gouvernementales provinciales et territoriales du Club des petits déjeuners. « Nous avons la devoir de nous rassembler pour que la faim n’empêche aucun enfant d’apprendre et de réussir. Il suffit de 2 $ pour offrir un petit déjeuner nutritif à un enfant en milieu scolaire. Tout type de don, grand ou petit, peut avoir un impact significatif pour les jeunes à travers le pays. »

Soutenez la cause avec style

Dans le cadre de la campagne de la rentrée, le Club a conçu des chandails en édition limitée pour amasser des fonds supplémentaires. Une boutique éphémère en ligne sera lancée le 8 septembre dès 10 h, avec un nombre limité de chandails à vendre. C'est l'occasion d'ajouter un article significatif à sa garde-robe et de sensibiliser le public à la cause. Pour chaque chandail vendu, 20$ sera remis au Club pour aider les enfants à bien débuter leur journée à l’école le ventre plein.

En plus d'effectuer un achat dans la boutique en ligne, il existe d'autres moyens de contribuer à cette campagne :

En ligne : clubdejeuner.org/rentree2021

Par texto : textez CLUB au 20222

Pour en savoir plus sur la campagne de la rentrée scolaire du Club des petits déjeuners : Rentrée scolaire 2021

Pour photo et vidéo : portail de contenu

