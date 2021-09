Le CFIQ annonce les nominations au conseil des gouverneurs de 2021-2022 et élit Eric Hallé comme président

English French

MONTRÉAL, 01 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil des gouverneurs 2021-2022 du Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) a annoncé aujourd’hui qu’Eric Hallé, Vice-président régional, Est du Canada, Fonds Dynamique, a été élu président.



« Je suis fier d'être élu président par mes collègues gouverneurs pour aider à diriger les efforts continus du CFIQ afin d’obtenir des résultats politiques positifs en ces temps difficiles », a déclaré M. Hallé. « Le conseil se réjouit de continuer à soutenir les consultations avec les parties prenantes du CFIQ dans le but ultime d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers.

Le conseil des gouverneurs, qui a été élu par les membres du CFIQ le mois dernier, a également élu Sébastien Vallée, Directeur principal, Développement et gestion des solutions de placement, Desjardins Société de placement, à titre de deuxième vice-président. Paul Bourque, président et chef de la direction, de l’Institut des fonds d’investissement du Canada, demeure membre du conseil en tant que premier vice-président ex officio. Toutes les nominations entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Les gouverneurs du CFIQ remercient Johanne Blanchard, Vice-présidente (Québec) et conseillère juridique, IG Gestion de patrimoine pour ses précieux services en tant que présidente pour les deux dernières années. Mme Blanchard demeure sur le conseil en tant que gouverneur.



À propos du CFIQ

Le CFIQ est la voix au Québec de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC). L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

