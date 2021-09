English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 1er septembre 2021

Bureau Veritas fait l’acquisition d’AET France, société spécialisée dans les tests en laboratoire, le développement de produits et les tests liés à leur durabilité

Cette acquisition renforce la position de BV sur le marché de détail européen des Biens de consommation

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce l’acquisition d’AET France, société de tests basée en France, proposant des services de développement de produits, de gestion de projet et de tests d'expérience utilisateur pour le marché des Biens de consommation.

AET France, fondée en 2010, compte 25 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros en 2020.

La société accompagne les start-ups et grandes entreprises du monde entier avec une suite de solutions innovantes :

Tests en laboratoire allant au-delà de la conformité : AET France est spécialisée dans les tests d'expérience utilisateur. Elle bénéficie d’une solide expertise des interfaces homme-machine et des enjeux ergonomiques - en s'appuyant sur des solutions de robotique collaborative et des protocoles de vieillissement automatisés pour les tests de durabilité.

allant au-delà de la conformité : AET France est spécialisée dans les tests d'expérience utilisateur. Elle bénéficie d’une solide expertise des interfaces homme-machine et des enjeux ergonomiques - en s'appuyant sur des solutions de robotique collaborative et des protocoles de vieillissement automatisés pour les tests de durabilité. Développement de produits : AET France accompagne les développeurs de produits en fournissant des services de spécifications de design et de fonctionnement ; d'analyse de la concurrence ; d'analyse des tendances de l'industrie et du comportement utilisateur.

: AET France accompagne les développeurs de produits en fournissant des services de spécifications de design et de fonctionnement ; d'analyse de la concurrence ; d'analyse des tendances de l'industrie et du comportement utilisateur. Durabilité & Tests de performance : AET France accompagne ses clients dans la création de protocoles d’essai sur mesure et la transformation d’évaluations en recommandations d'amélioration.





Catherine Chen, Vice-Présidente exécutive de la division Biens de consommation, Bureau Veritas, a déclaré :

«Bureau Veritas est un leader mondial de la conformité, de la qualité, de la sécurité et de la performance des Biens de consommation. Le Groupe se positionne également comme un leader dans les solutions de traçabilité et de fiabilité des chaînes d'approvisionnement. Compte tenu de la croissance du commerce de détail en ligne et des attentes des consommateurs en matière d'expérience utilisateur, AET France complétera le réseau mondial et le portefeuille de clients de Bureau Veritas grâce à des compétences reconnues en matière de développement de produits, de gestion de projet et de tests d'expérience utilisateur, et de services innovants de Recherche et Développement. Leur savoir-faire de pointe et leur expertise renforceront également la position du Groupe en tant que leader du marché dans la fourniture de solutions durables et à valeur ajoutée pour les chaînes d'approvisionnement. »

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 78 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Caroline Ponsi Khider +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0)7 52 60 89 78 laurent.brunelle@bureauveritas.com caroline.ponsi-khider@bureauveritas.com Florent Chaix DGM Conseil +33 (0)1 55 24 77 80 +33 (0)1 40 70 11 89 florent.chaix@bureauveritas.com thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

quentin.hua@dgm-conseil.fr

