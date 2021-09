English French

Paris, le 1 septembre 2021 – 17h45

Coface SA renforce son équipe de direction

Coface a le plaisir d'annoncer les nominations suivantes au sein de son comité exécutif :

Antonio Marchitelli, actuellement directeur de Coface pour la région Europe de l'Ouest, est nommé directeur en charge des lignes de produits spécialisés à partir de janvier 2022. Dans ce rôle nouvellement créé, Antonio sera responsable de la stratégie de développement de trois lignes de produits spécialisés clés : le Single Risk, l’activité de caution, et le recouvrement de créances. Il sera en charge de concevoir et de déployer une feuille de route au niveau mondial afin d’accélérer la croissance de ces activités et de renforcer l’efficacité opérationnelle de Coface pour développer ces lignes de produits.

Carine Pichon, actuellement directrice financière et risques, remplacera Antonio en tant que directrice générale de Coface pour la région Europe de l'Ouest. Carine était à la tête des fonctions finances et risques depuis 2011. Sa nomination à ce poste est une reconnaissance de sa contribution de longue date à la transformation de Coface et en particulier aux plans stratégiques Fit to Win et Build to Lead ainsi qu’à l’introduction en bourse de Coface.

Phalla Gervais remplacera Carine en tant que directrice financière et risques. Phalla était précédemment directrice financière et directrice générale déléguée d’Aviva France. Elle dispose d’une longue expérience dans le domaine de la transformation de la fonction finance. Son expertise, combinée à de solides compétences managériales, seront de solides atouts pour Coface et sa direction financière.





Phalla rejoindra Coface le 6 septembre 2021 et sera membre du comité de direction du groupe. Dans les deux prochains mois, Carine et Phalla travailleront de pair pour assurer une transition fluide.

Enfin, après plusieurs mois d'intérim, Coface est heureux de confirmer Jaroslaw Jaworski au poste de directeur général de Coface pour la Région Europe Centrale et de l’Est, à compter d'aujourd'hui. Jaroslaw était précédemment responsable pays pour la Pologne depuis 2012. Il a fait de Coface un acteur leader de ce marché important.





Antonio, Carine, Phalla et Jaroslaw sont rattachés à Xavier Durand et feront partie du comité exécutif.

Xavier Durand, Directeur Général de Coface, a déclaré :

« Ces nominations viennent renforcer l'équipe de direction de Coface. Elles démontrent la capacité de l'entreprise à développer des talents aux parcours professionnels diversifiés et d'attirer des dirigeants venant de l’externe avec des expériences solides. La diversité de ces profils est un atout clé pour permettre à Coface de franchir des étapes importantes dans le déploiement de notre plan stratégique Build to Lead. »

Biographies

Antonio Marchitelli, Directeur en charge des lignes de produits spécialisés

Antonio Marchitelli a commencé sa carrière dans le conseil aux entreprises au sein d’Accenture. Spécialisé d’abord en réingénierie des processus, il évolue à la fin des années 1990 vers des fonctions stratégiques pour travailler sur la transformation des sociétés de bancassurance. En 2003, il intègre le groupe Axa, au sein duquel il occupe différents postes dans les régions Méditerranée et Amérique latine, en charge de la mise en œuvre des stratégies de croissance et de rentabilité, principalement dans les marchés émergents. En 2013, il rejoint Coface en tant que directeur de la région Méditerranée et Afrique. Il devient directeur de la région Europe de l’Ouest en 2017, puis directeur en charge des lignes de produits spécialisés en 2021.

Antonio a une double formation en ingénierie électronique et en financement bancaire & gestion des affaires.

------------------------------------------------------------

Carine Pichon, Directrice générale de Coface pour la région Europe de l'Ouest

Carine Pichon a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers où elle a occupé la fonction de directrice de mission en assurance. Elle a rejoint Coface en 2001 en qualité de responsable de la consolidation. Après avoir exercé la fonction de directeur financier de Coface en France, elle exerce depuis 2011 les fonctions de directeur financier du Groupe. Depuis 2015, la direction des risques et la direction de l’Actuariat Groupe lui ont été rattachées. En 2021, elle est nommée directrice générale de Coface pour la région Europe de l'Ouest.

Carine est diplômée de NEOMA Business School (École supérieure de commerce de Rouen) et de l’université de Regensburg.

------------------------------------------------------------

Phalla Gervais, Directrice financière et risques du groupe Coface

Phalla Gervais débute sa carrière au sein du Département Finance et Banque de PWC, avant de rejoindre GE Capital en 1995. Elle y occupe différents postes de Senior Management en finance. En 2013, elle devient Directrice Financière d’Aviva Italie. Elle est promue Directrice Financière Adjointe d’Aviva France en 2016 avant d’être nommée directrice financière et directrice générale déléguée d’Aviva France en charge des fonctions transverses Finance & Juridique en 2017. En 2021, elle rejoint Coface en tant que directrice financière & risques.

Phalla est diplômée de SKEMA Business School.

------------------------------------------------------------

Jaroslaw Jaworski , Directeur de Coface pour la Région Europe Centrale et de l’Est

Jarosław Jaworski a commencé sa carrière dans le secteur bancaire en 1992. En 1999, il est nommé directeur commercial de Pekao Faktoring (groupe UniCredit). Il rejoint Coface en 2006 en tant que responsable de l’affacturage en Pologne avant de devenir responsable de l’ensemble des activités de Coface en Pologne en 2012. En 2021, il est nommé Directeur Général de Coface pour la Région Europe Centrale et de l’Est.

Jarosław est diplômé de l'Université Catholique John Paul II de Lublin et de l'Université de l'Illinois.

