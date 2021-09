COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 1er septembre 2021

Transfert du contrat de liquidité chez EXANE BNP PARIBAS

ARTEA (Euronext Paris – FR0012185536 – ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce que le contrat de liquidité portant sur ses actions confié à la TSAF - Tradition Securities And Futures depuis le 5 décembre 2018, a été résilié le 31 juillet 2021 et a été transféré à la société EXANE BNP PARIBAS.

Au 31/07/2021, date de résiliation du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 250 actions ARTEA

26 059,23 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité

1 356 actions,

24 402,44 €

Il est également rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 183 actions,

13 555,58 €

Mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité

La société ARTEA a confié à EXANE BNP PARIBAS la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur l’animation de ses actions ordinaires (code ISIN FR0012185536), signé en date du 24 août 2021.

Pour la mise en œuvre de ce nouveau contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

1 250 titres

76 059,23€ euros en espèces

Soit une augmentation de 50 000 € vs les moyens qui étaient mis à disposition du précédent contrat de liquidité.

Il est précisé, qu’en application du contrat de liquidité conclu avec EXANE BNP PARIBAS, les situations ou les conditions conduisant à sa suspension ou à sa cessation sont les suivantes :

Suspension du contrat :

dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF susvisée ;

en cas de détention d’un nombre de titres égal au maximum décidé par l’assemblée générale de l’Emetteur, compte-tenu notamment des titres déjà détenus par l’Emetteur conformément à l’article L. 225-210 du Code de commerce ;

en cas de cotation du titre en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’assemblée générale de l’Emetteur ;

en cas d’arrivée à l’échéance ou de suspension de l’autorisation de rachat d’actions par l’Assemblée générale de l’Emetteur

Résiliation du contrat :

par l’Emetteur, à tout moment, sans préavis,

par l’Animateur, avec un préavis d’un mois.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2021, le 30 septembre 2021

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dits de 3 ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ;

génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergies renouvelables, produites en France ; et

les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking (Coworkoffice), de coliving (Coloft) et d’hôtellerie Lifestyle.

Depuis 20 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et celui de ses clients vers un monde peu émetteur de CO2. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permette de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Triple Zéro » : zéro carbone, zéro fossile. zéro nucléaire.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Contacts :

ARTEAEdouard de CHALAIN

Directeur administratif & financier

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : edouard.dechalain@groupe-artea.fr ACTIFIN, communication financièreAlexandre COMMEROT







+33 (0) 7 85 55 25 25

acommerot@actifin.fr





