IBA - PUBLICATION RELATIVE À UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

Louvain-la-Neuve, Belgique, 1er septembre 2021, 18.30

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), suite à une notification reçue le 1er septembre 2021.

Dans sa notification, Ion Beam Applications SA annonce que, suite à une acquisition d’actions avec droit de vote, sa participation totale dans IBA SA a franchi à la baisse le seuil de 2%.

Contenu de la notification

Motif de la notification: Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personne(s) tenue(s) à la notification:

Ion Beam Applications SA, Chemin du Cyclotron 3, 1348 Louvain-la-Neuve

IBA Investments SCRL, Chemin du Cyclotron 3, 1348 Louvain-la-Neuve

Date du dépassement du seuil: 30/08/2021

Seuil franchi (en %): 2%

Dénominateur: 38.254.747

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

IBA Investments SCRL est la filiale de Ion Beam Applications SA, détenue à concurrence de 100% par cette dernière. IBA n’est pas une entité contrôlée.

Informations supplémentaires

Deux seuils de transparence ont été franchis suite à la transaction du 30/08/2021 :

- IBA Investments SCRL a franchi à la baisse le seuil de 1%

- Le groupe ‘Ion Beam Applications SA – IBA Investments SCRL’ a franchi à la baisse le seuil de 2%.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Valérie Van Impe

Paralegal

+32 10 203 180

legal@iba-group.com

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

