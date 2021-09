Association canadienne du vapotage : La réglementation proposée pour la vape entraînera une augmentation du nombre de fumeurs, une diminution des emplois et une réduction de la base fiscale

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 01 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne du vapotage (CVA) avertit le gouvernement du Canada que la restriction des arômes dans les produits de vapotage aura des conséquences économiques imprévues en plus d'augmenter le taux de tabagisme. Les restrictions sur les arômes risquent d'entraîner la fermeture de 1 400 petites entreprises canadiennes, tout en profitant de façon disproportionnée les grandes entreprises étrangères.



La proposition de restreindre les arômes stipule : " Entre 85 % et 95 % du volume total de liquide à vapoter vendu au Canada est fabriqué au Canada. Le liquide à vapoter vendu en bouteilles est presque exclusivement fabriqué au Canada, tandis que le liquide à vapoter vendu en dosettes préremplies est presque exclusivement importé au Canada. La majorité de ces entreprises, y compris les fabricants, sont considérées comme des petites entreprises selon la définition du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. " Selon un commentaire ultérieur, " la proposition profite de façon disproportionnée aux grandes entreprises qui mélangent leurs propres arômes. Les entreprises nationales auront des coûts de reformulation accrus et pourraient être confrontées à des obstacles logistiques et à des coûts supplémentaires."

Un rapport commandé par Santé Canada a révélé qu'environ 90 % des fumeurs adultes utilisent un produit aromatisé. Si les restrictions sur les arômes sont poursuivies par Santé Canada, les boutiques de vape spécialisées qui dépendent des produits aromatisés seront éliminées du marché. En 2019, les boutiques spécialisées dans la vape représentaient 60 % de toutes les ventes de vape (49 % des boutiques spécialisées et 21 % des ventes en ligne). Si des restrictions ou une interdiction des arômes sont introduites, des centaines de milliers de vapoteurs retourneront à la cigarette ou se tourneront vers le marché noir et l'adoption future par les fumeurs actuels sera réduite. De telles politiques élimineraient environ la moitié de de la base fiscale du vapotage et détournerait vers des fournisseurs étrangers ou des revendeurs criminels qui serait resté au Canada.

Une interdiction des arômes éliminerait 660 000 000 $ de revenus provenant des entreprises indépendantes de vapotage. Ce qui réduirait considérablement les revenus de TPS/TVP déjà perçues par les provinces et le gouvernement fédéral. L'élimination des magasins spécialisés réduira également la perception des impôts sur les sociétés et les salaires. Les partenaires associés de la chaîne d'approvisionnement taxes perçues le long de la chaîne de provision seront également touchés.

"Étant donné l'état fragile de l'économie canadienne, il est déconcertant de voir qu'une réglementation est proposée qui décimera les petites entreprises nationales et 7000 emplois. Non seulement le vapotage est un avantage pour la santé publique, mais l'industrie contribue également de manière significative à la base fiscale. Les restrictions proposées sur le vapotage devraient être éliminées et le Canada devrait plutôt se concentrer sur l'application de la réglementation existante pour protéger les jeunes", a déclaré Darryl Tempest, directeur exécutif de la CVA.

Contact info:

Darryl Tempest

Executive Director

647-274-1867

dtempest@thecva.org