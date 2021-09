Nuvei finalise l’acquisition de Simplex

English French

MONTRÉAL, 01 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui qu’elle a finalisé l’acquisition communiquée précédemment de SimplexCC Ltd. (« Simplex »).



Forte de ses outils exclusifs de gestion de la fraude et du risque qui s’appuient sur une technologie d’intelligence artificielle (IA) éprouvée, Simplex est une passerelle de premier plan qui relie les acteurs des marchés des monnaies fiduciaires et des cryptomonnaies, notamment les bourses, les courtiers, les portefeuilles et les fournisseurs de liquidités. Simplex offre une infrastructure permettant aux utilisateurs d’acheter ou de vendre des actifs numériques (c.-à-d. des fonctionnalités de rampe d’accès et de sortie), dont plus de 45 cryptomonnaies et des jetons non fongibles (NFT). L’entreprise prend également en charge plus de 50 monnaies fiduciaires. Simplex offre à ses clients une solution d’acceptation de paiement avec protection antifraude, ce qui se traduit par des taux de conversion plus élevés et une meilleure liquidité simplifiant les achats instantanés en monnaies fiduciaires pour les cryptomonnaies, les NFT et les fournisseurs de finance décentralisée (DeFi). Soulignons que Nuvei a l’intention d’offrir les fonctionnalités avancées et les solutions améliorées de Simplex à ses marchands dans tous les marchés verticaux et, de la même manière, de proposer toutes les solutions et fonctionnalités des produits de Nuvei aux clients de Simplex.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans 204 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de 480 modes de paiement locaux et alternatifs, de près de 150 monnaies et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

