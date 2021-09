LHV Group emiteeris 100 miljoni euro väärtuses võlakirju

English Estonian

AS LHV Group emiteeris 100 miljoni euro ulatuses tagamata (senior unsecured, unsubordinated) võlakirju. Võlakirjade tähtaeg on 4 aastat, emitendil on võlakirjade tagasiostuõigus 3 aastat peale väljalaske kuupäeva. Võlakirjad emiteeriti regulatiivsete nõuete täitmiseks (nn MREL suhtarv).

Tagamata võlakirjad müüdi institutsionaalsetele investoritele. Pakkumises osales 28 investorit ja pakkumise maht märgiti täis 1,4-kordselt. Märkimisavaldustest 48% pärines Põhjala ja Balti riikidest, 16% Hispaaniast, 14% Saksamaalt, 14% Ühendkuningriigist ning 9% muudest Euroopa riikidest. Võlakirju emiteeriti marginaaliga 140 baaspunkti üle mid-swapi määra. Kokku kujunes võlakirjade intressikuluks 0,967%. Võlakirjade kupongimäär, mis makstakse iga-aastaselt investoritele, on 0,875%.

"Võlakirjaemissiooni näol on tegu AS-i LHV Group esimese kapitali kaasamisega rahvusvahelistel kapitaliturgudel. Emissiooni eesmärk on eelkõige regulatiivsete nõuete täitmine, mis näevad ette, et LHV Group peab osa oma rahastust kaasama lisaks hoiustele ka muudest allikatest. Otsustasime korraldada emissiooni laiemale rahvusvaheliste investorite ringile, sest arvestades LHV ärimahtude kasvu on vaja kaasata rahastust ka väljastpoolt Eestit," kommenteeris LHV treasury juht Kadri Haldre.

Võlakirjad plaanitakse noteerida Euronext Dublini börsil. LHV Groupi kui pikaajaliste võlakohustuste emitendi krediidireiting on Baa3 positiivse väljavaatega (Moody’s). Ka võlakirjade oodatav reiting on Baa3. LHV Panga hoiuste krediidireiting on Baa1 positiivse väljavaatega (Moody’s).

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 620 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 290 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 174 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 132 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 160 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.







