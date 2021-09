Cegedim Outsourcing annonce le renouvellement de son partenariat avec Ivanti et devient Partenaire Premier

Une opportunité d’intégrer dans son catalogue d’offres les dernières solutions d’Ivanti en gestion des mobiles, ITSM et sécurité



Vélizy, le 2 septembre 2021 - Cegedim Outsourcing, spécialiste des métiers de l’infrastructure IT et du Business Process Outsourcing (BPO) - filiale à 100% du Groupe Cegedim - annonce le renouvellement de son partenariat avec Ivanti, principal éditeur dans le domaine des opérations IT et de la Sécurité. De Partenaire Platinum, Cegedim Outsourcing devient désormais Partenaire Premier, la nouvelle appellation du statut le plus élevé de partenariat chez Ivanti. Il intègre à ce titre le nouveau programme de formation et de certification mis en place récemment par Ivanti.

Cegedim Outsourcing est un partenaire historique d’Ivanti depuis près de 10 ans. Alors qu’il avait initialement intégré des domaines de spécialisation en relation avec la gestion des postes de travail, Cegedim Outsourcing s’est très rapidement imposé comme un partenaire complet sur le portfolio Ivanti en utilisant le large panel de solutions de sécurité, ITSM, ou de gestion des mobiles.

Placé au rang de 1er partenaire d’Ivanti en France en 2020, Cegedim Outsourcing détient aujourd’hui l’une des plus importantes équipes certifiées sur les technologies Ivanti, tant au niveau des équipes commerciales avant et après-ventes, que des équipes techniques. Au total, ce sont près de 20 personnes chez Cegedim Outsourcing qui maîtrisent parfaitement le portefeuille de solutions Ivanti.

Le renouvellement du partenariat avec Ivanti cette année marque de nouvelles opportunités pour Cegedim Outsourcing dans le renforcement de ses solutions et services dans le Digital Workspace. En effet, les récentes acquisitions d’Ivanti sur MobileIron, Pulse Secure et plus récemment Cherwell et RiskSense, ont poussé l’éditeur à repenser entièrement le programme de formation et de certification qu’il offre à ses partenaires pour leur permettre de monter en compétences et d’intégrer auprès de leurs clients des technologies innovantes. Les équipes de Cegedim Outsourcing bénéficient à ce titre d’un suivi et d’un programme de formation exigeants avant de passer les certifications. Début septembre, Cegedim Outsourcing pourra inclure dans son catalogue de services, les nouvelles solutions d’Ivanti dans les domaines de la gestion des mobiles et de la sécurité.

Fabien Fudalej, Directeur Général Cegedim Outsourcing précise : « Nous sommes ravis de la confiance que nous porte Ivanti et le renouvellement de notre partenariat en est la preuve. La réponse que nous apportons aux exigences d’Ivanti nous permet d’offrir un large choix de solutions à nos clients, et plus encore aujourd’hui. La stratégie adoptée par Ivanti est en adéquation avec notre stratégie de développement du catalogue Digital Workspace et nous permet également d’enrichir notre offre de services managés. Nous accueillons avec plaisir l’offre de gestion des mobiles qui manquait jusqu’à présent ».

Carole Poncelet, Manager Channel Sale Europe du Sud rajoute : « Ce qui fait le succès d’un partenariat ne se résume pas à un bon programme partenaires, mais à la capacité de partager une vision commune, et de savoir accompagner nos clients dans leur transformation digitale sur le long terme. Ivanti investit constamment afin de répondre aux exigences et évolutions du marché par de nouvelles acquisitions et Cegedim Outsourcing répond au plus haut niveau d’exigence de notre programme de partenariat dont le maître mot est la satisfaction client ».

A propos d’Ivanti :

Ivanti rend possible l'Everywhere Workplace. Dans l'Everywhere Workplace, les collaborateurs utilisent une multitude de périphériques pour accéder aux données et applications IT sur différents réseaux, afin de rester productifs en travaillant de partout. La plateforme d'automatisation Ivanti Neurons réunit les solutions Ivanti de gestion unifiée du poste client (UEM), de sécurité Zero Trust et de gestion des services d'entreprise (ESM), leaders du marché, offrant ainsi une plateforme IT unifiée permettant l'autoréparation et l'autosécurisation des périphériques et le self-service des utilisateurs.

Plus de 40 000 clients, dont 78 des entreprises Fortune 100, ont choisi Ivanti pour découvrir, gérer, sécuriser et servir leurs biens IT, du Cloud à l’Edge et offrir une expérience utilisateur final d'excellence aux collaborateurs, où qu'ils se trouvent et quelle que soit la façon dont ils travaillent.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ivanti.fr et suivez @GoIvanti sur Twitter

A propos de Cegedim Outsourcing :

Cegedim Outsourcing est spécialisée dans les métiers de l’infrastructure IT ainsi qu’en Business Process Outsourcing (BPO). Au sein de son pôle IT, Cegedim Outsourcing délivre aux entreprises de toute taille des services hautement sécurisés (Processus métier et SI), d’intégration, d’infogérance, des prestations en assistance technique et des solutions innovantes avec des partenaires de renom. A travers son pôle BPO-Relation Clients et son expertise reconnue sur les secteurs à données sensibles, Cegedim Outsourcing propose des services de relation client externalisée, de dématérialisation et de gestion de back office.

Pour en savoir plus : www.cegedim-outsourcing.fr

Et suivez Cegedim Outsourcing sur Twitter : @Cegedim_CO et LinkedIn.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

